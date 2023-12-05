Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил итоги 9-го заседания Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция — Катар, которое прошло накануне в Дохе.

Он отметил, что заседание предоставило возможность для оценки состояния стратегических отношений между двумя странами. Заявление эмира Катара приводит агентство Анадолу.

По его словам, мероприятие также внесет вклад в укрепление двусторонних связей «за счет более квалифицированного двустороннего партнерства, которое способствует увеличению торговой и экономической интеграции между двумя странами, и реализации общих интересов».

Как писал TRT на русском, 4 декабря в Дохе состоялось 9-е заседание Высшего стратегического комитета Турция-Катар. В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара.

Итогом заседания стало подписание 12 соглашений между странами. В их числе соглашение о политических консультациях по вопросам взаимных интересов между министерствами иностранных дел двух стран. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда между министерствами труда и социального обеспечения Турции и Катара.