В Москве прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана в рамках Совещаний глав МИД прикаспийских государств. По его итогам Сергей Лавров предложил создать Каспийский совет. При этом главный вопрос, который касается подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, эта встреча все же не решила. Документ пока так и не вступил в силу.

С новой инициативой

«Мы полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета — форума сотрудничества и диалога без бюрократических схем наподобие секретариатов», — заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече руководителей внешнеполитических ведомств пяти стран. Он отметил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ. У региона, по мнению Лаврова, есть огромный потенциал развития, учитывая планы создания транспортного коридора Север-Юг.

Он добавил, что совместная работа государств Каспия вносит большой вклад в обеспечение безопасности в регионе и на евразийском пространстве в целом. Кроме того, прикаспийские страны сталкиваются и с серьезными вызовами в области экологической безопасности, обмеления Каспия и сохранения его биоресурсов.

Нерешенный вопрос

Главной темой встречи было обсуждение вопросов взаимодействия прикаспийских стран. В 2018 году пять стран достигли большого прорыва, подписав в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. К подписанию этого документа государства шли более 20 лет. Одним из его важных пунктов является неприсутствие вооруженных сил внерегиональных игроков в акватории Каспийского моря.

Однако Конвенция пока так и не вступила в силу — для этого необходима ратификация всех стран-участниц. Тегеран пока так и не сделал этого, поскольку стороны не договорились по вопросу установления «прямых исходных линий на Каспийском море». С их помощью его акватория делится между странами прикаспийской «пятерки». Иран, у которого береговая линия самая короткая, находится по сравнению с другими странами в самом невыгодном положении.

В начале осени этого года в Туркменистане прошло шестое заседание Рабочей группы, некоторые положения проекта удалось согласовать, однако с тех пор дальше стороны не продвинулись. «Надо признать, что переговорный процесс с целью завершения работы над этим документом продвигается медленно, это неудовлетворительно. Надеемся, что седьмое заседание пройдет в Баку в ближайшее время и окажется плодотворным. Предлагаю проводить заседания этой рабочей группы с более краткими временными промежутками — не реже чем один раз в квартал — в одном из прикаспийских государств, чтобы мы могли как можно скорее закончить работу над проектом этого соглашения»,— заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. На встрече он единственный высказался на внерегиональную тему, раскритиковав Израиль за его разрушительные действия в Газе.

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу призвал Рабочую группу «проявить конструктивизм и найти сбалансированное решение», а глава МИД Азербайджана подчеркнул, что вступление в силу Конвенции, которая стала результатом многолетних переговоров и определившей правовой статус Каспийского моря, «придало бы дополнительный импульс всестороннему развитию сотрудничества».

По итогам встречи министры договорились максимально часто проводить заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря и встречаться не реже раза в квартал в следующем году для того, чтобы как можно скорее завершить согласование проекта «Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море».

К тому же главы МИД решили более активно проводить переговоры по целому ряду проектов пятисторонних договоров, одним из главных считается «Соглашение о согласованных мерах доверия в области военной деятельности в регионе Каспийского моря».

Другая повестка

На полях этой встречи Лавров также провел отдельные двусторонние переговоры с азербайджанским, иранским и туркменским министрами. С главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым он обсудил нормализацию отношений между Баку и Ереваном. По итогам встречи Лаврова с азербайджанским коллегой в российском МИД сообщили, что «подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов».

В дипведомстве РФ также добавили, что министры обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года.

«Были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей. Стороны обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая проблематику сотрудничества в рамках каспийской "пятёрки"», — пояснили в МИД РФ.

С главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом Лавров подписал декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций. В Тегеране и Москве уверены, что этот документ поможет им в борьбе с многочисленными ограничительными мерами, которые были введены в их отношении. Иран уже более 40 лет находится под санкциями — ограничительные меры против страны стали вводить после исламской революции 1979 года.

«Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которых США и их союзники сделали заменой дипломатии»,— прокомментировал подписание документа глава российского МИД.

Широкий круг вопросов

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с TRT на русском отметил, что эту встречу глав МИД прикаспийских государств в Москве следует оценивать позитивно, поскольку на ней были подняты фактически все вопросы, касающиеся взаимодействия этих государств.

«Это достаточно широкая повестка, здесь обсуждаются и вопросы экономического сотрудничества, и политического диалога. В центре внимания участников были также вопросы, связанные с безопасностью, в частности, военной безопасностью, а также экологические аспекты, поскольку речь идет о взаимодействии в рамках географического региона Каспийского моря, а там происходит интенсивное обмеление», — пояснил эксперт.

По его словам, стороны обратили внимание на выяснение причин столь стремительного процесса и предотвращения дальнейшего обмеления моря и деградации экосферы в Каспийском море. «Это влияет не только на экологию, но и на экономику, на жизнь людей прибрежных регионов. В этой связи необходима интенсификация диалога, повышение его результативности — важное условие для эффективного взаимодействия в рамках прикаспийской "пятерки".

Выдвинутое министром Сергеем Лавров предложение о создании Каспийского совета заслуживает серьезного внимания и обстоятельного изучения», — уверен аналитик. Он добавил, что речь скорее всего идет о некоем консультативном органе, который бы собирался регулярно и обсуждал текущие злободневные вопросы не только для того, чтобы определять ключевые темы сотрудничества, но и ход реализации тех или иных решений.

«Речь не идет о создании еще одной организации. Достаточно, чтобы этот совет имел форму эффективно действующей платформы, к которой бы прислушивались, и которая бы регулировала действующие процессы, происходящие в рамках Каспийского сотрудничества», — резюмировал специалист.