Израильские бомбардировки сектора Газа превратили в пыль целые кварталы. Решение руководства Израиля возобновить боевые действия 1 декабря и усилить авиаудары по южной части сектора Газа могут означать, что та же участь может постичь еще большую часть территории.

Но война, как бы долго она ни продолжалась, — это только начало. Некоторые части послевоенной Газы долгое время будут оставаться опасными для проживания. Главная проблема — большое количество неразорвавшихся боеприпасов. По оценкам экспертов ООН, примерно одно из десяти взрывных устройств не взрывается.

За восемь недель конфликта и ХАМАС, и Израиль выпустили десятки тысяч ракет, многие из которых не сдетонировали и остаются на территории Газы. Из-за этих бомб «заражение территории будет невероятным, как во время Второй мировой войны», считает Чарльз Берч, эксперт по обезвреживанию взрывчатых веществ Службы ООН по разминированию (UNMAS), который находился в Газе в разгар бомбардировок.

По оценкам Берча, на то, чтобы сделать всю территорию безопасной, потребуется несколько десятков миллионов долларов и много лет.

Газа будет в значительной степени непригодной для жизни еще много лет

Даже во времена относительного мира в Газе бомбы, оставшиеся от предыдущих раундов боевых действий, регулярно убивали и калечили мирных жителей, отмечает эксперт UNMAS. Сейчас проблема усугубляется в геометрической прогрессии, и опасность будет возрастать по мере того, как взрывчатые вещества деградируют и становятся все более нестабильными.

Неразорвавшиеся боеприпасы — это долговременное наследие войны, создающее угрозу для гражданского населения на протяжении поколений. Такие ракеты в Газе могут быть спрятаны под грудами обломков, что усложняет усилия по выявлению и обезвреживанию опасностей, а также в конечном итоге усложняет восстановление сектора после войны.

Такие бомбы часто вонзаются глубоко под землю или изгибаются по траектории под почвой, что еще больше затрудняет их поиск, поясняет Берч. Маленькое взрывное оружие часто выглядит для детей как игрушка. Большая бомба, заложенная глубоко под землей, может случайно взорваться во время восстановительных работ, что приведет к гибели людей еще долгое время после окончания конфликта.

По оценкам ООН, 80% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома в результате израильского вторжения. 3% населения сектора были убиты или ранены. По данным Минздрава Газы, большинство жертв составляют женщины и дети.

Эксперт по разминированию некоммерческой организации Humanity & Inclusion Саймон Элмонт, работавший в Мосуле, отмечает: Газа будет «в значительной степени непригодна для проживания, пока продолжаются операции по разминированию».