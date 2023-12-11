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«Хезболла» потеряла 100 человек в противостоянии с Израилем с 8 октября
Ливанская организация сообщила о гибели еще двух членов в результате удара Израиля
«Хезболла» потеряла 100 человек в противостоянии с Израилем с 8 октября
Фото: AA / Others
11 декабря 2023 г.

Ливанское движение «Хезболла» потеряло двух своих членов в ходе перестрелок с израильской армией. Об этом со ссылкой на данные организации сообщает агентство Анадолу.

В частности, погибли члены «Хезболлы» Али Лютфи Феран и Аббас Хасан Арзуни.

Таким образом, общее число членов «Хезболлы», погибших с 8 октября после начала обострения на израильско-ливанской границе, достигло 100 человек.

Как писал TRT на русском, израильская армия выжигает густые лесные районы на юге Ливана, поскольку члены «Хезболлы» легко маскируются в лесистой местности, что затрудняет Израилю нанесение точных ударов по силам организации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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