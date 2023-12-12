Кандидатом от правящей партии «Новый Азербайджан» (Yeni Azerbaycan) на внеочередных президентских выборах станет действующий президент страны Ильхам Алиев, заявил зампредседателя партии Таир Будагов.

«На протяжении многих лет все говорили, что тот, кто освободит Карабах, будет нашим вечным президентом. Ильхам Алиев заслужил эту должность и звание своей 20-летней политикой, служа народу Азербайджана и освобождая оккупированные территории», — сказал он.

Будагов также подчеркнул, что население, проживающее на освобожденных территориях, включено в списки избирателей.

Ранее 7 декабря лидер Азербайджана подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в стране. «Согласно распоряжению, центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики», — говорится в сообщении.

Как писал TRT на русском, очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году.

По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые 7 лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года.

При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.