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Власти Турции дали разрешение на эксплуатацию 1-го энергоблока АЭС «Аккую»
Следующим этапом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор
Власти Турции дали разрешение на эксплуатацию 1-го энергоблока АЭС «Аккую»
Фото: AA / Others
12 декабря 2023 г.

Турецкие власти выдали компании Akkuyu Nuclear разрешение на эксплуатацию 1-го энергоблока на первой в стране атомной электростанции «Аккую» в южной провинции Мерсин. Об этом сообщает агентство Анадолу.

В заявлении компании говорится, что она подала первую партию документов 17 марта, а вторую 24 августа в Управление ядерного регулирования Турции для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

«Решение Управления ядерного регулирования Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС “Аккую” подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, соответствуем международным стандартам строительства АЭС и готовы двигаться дальше», — сообщила гендиректор проектной компании Akkuyu Nuclear Анастасия Зотеева.

Она добавила, что следующим шагом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Это позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции, сказала она далее.

АЭС «Аккую», расположенная в районе Гульнар города Мерсин, после завершения строительства всех четырех энергоблоков будет иметь мощность производства электроэнергии 35 миллиардов киловатт-часов.

Как писал TRT на русском, Анкара рассчитывает на ввод в строй первого реактора АЭС «Аккую» в 2024 году. Турция также планирует реализовать проекты по строительству еще двух АЭС в Синопе и Фракии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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