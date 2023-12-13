Правозащитники из Human Rights Watch (HRW) сообщили, что Китай закрывает сотни мечетей в автономном регионе Нинся и провинции Ганьсу на севере страны. О нарушениях эксперты узнали, проанализировав снимки со спутника.

Либо объединить, либо закрыть

«Власти КНР сносят, переоборудуют под светские нужды и выводят из эксплуатации мечети в рамках усилий по ограничению исповедания ислама», — говорится в докладе Human Rights Watch. Выяснилось, что только за последнее время в двух деревнях в автономном регионе Нинся местные власти демонтировали минареты и купола с семи мечетей, еще четыре подверглись серьезным трансформациям — три основных здания полностью снесли, в одном серьезно повредили зал для омовения.

В Чжунвэе, городе с населением свыше 1 млн человек, в 2019 году власти заявили о том, что они переоборудовали 214 мечетей, объединили 58 и запретили 37 «незаконно зарегистрированных религиозных объектов». А в округе Гуанхэ, где большинство населения составляют хуэйцы, власти в 2020 году «отменили регистрацию 12 мечетей, пять закрыли и еще пять объединили».

По словам исполняющей обязанности директора HRW по Китаю Майи Вонг, происходящее в КНР «является частью системных усилий по ограничению исповедания ислама» в стране. Ее слова подтверждает и специалист по китайским мусульманам Ханна Тикер. Она отметила, что за последние три года в регионе были перепрофилированы и закрыты около 1,3 тыс. мечетей. Это треть всех исламских культовых сооружений в стране. К тому же еще не учитываются мечети, которые также были снесены или закрыты до 2020 года из-за их неофициального статуса.

По словам одного из имамов в Нинся, политика консолидации, которую проводят власти страны, означает, что все исламские культовые сооружения, находящиеся в радиусе 2,5 км друг от друга, должны быть объединены. «Когда закрываются мечети, многие молодые люди и люди среднего возраста перестают в них ходить, а значит следующее поколение будет медленно терять веру. Таким образом, мусульмане постепенно китаизируются», — приводит его слова RFA.

Китайские власти утверждают, что проводят так называемую политику «консолидации мечетей», которая происходит при переселении или объединении деревень, что помогает «снизить финансовое бремя для мусульман».

В ответ на запрос агентства Associated Press прокомментировать ситуацию МИД Китая заявил, что «Пекин придает большое значение защите и ремонту мечетей, а также обеспечивает все необходимые религиозные потребности верующих».

«Соответствующие организации должны отказаться от своей идеологической предвзятости в отношении Китая и прекратить использовать религиозные вопросы для политических манипуляций с целью опорочить имидж Китая», — говорится в заявлении министерства. Однако правозащитники уверены, что речь идет о нарушении прав свободы вероисповедания. Местные жители считают, что усилия Пекина направлены на то, чтобы сделать их более лояльными Компартии. Некоторые мусульмане публично выступают против такой политики, но их сопротивление пока ни к чему не привело.

За прошедшие годы многие активисты, осуждавшие закрытие и снос мечетей, были арестованы и отправлены в тюрьму.

Жесткий контроль

Коммунистическая партия Китая (КПК) уже давно осуществляет жесткий контроль над религиозными и этническими меньшинствами страны. Еще больше он усилился семь лет назад, когда председатель КНР Си Цзиньпин решил привести религию в соответствие с политической идеологией и традициями, подняв вопрос о так называемой «китаизации ислама» — ассимиляции мусульманского населения в китайскую культуру. Еще через два года центральный комитет Компартии Китая опубликовал документ, в котором говорились о необходимости «строго контролировать» строительство, планировку и финансирование мечетей.

Помимо этого, предлагалось «больше сносить и меньше строить». Остающимся в стране исламским культовым сооружениям тоже приходится несладко. Согласно китайским законам, религиозные обряды можно проводить только в тех местах, которые получили на это официальное разрешение властей.

Большинство мусульман КНР проживают на северо-западе страны, включая Синьцзян, Цинхай, Ганьсу и Нинся. Обычно наибольшему преследованию за свои религиозные убеждения подвергались уйгуры, проживающие в провинции Синьцзян. По сведениям Австралийского института стратегической политики (ASPI), с 2017 года там были серьезно повреждены или полностью разрушены две трети всех мечетей.

Однако впоследствии репрессии распространились и на другие регионы. В данном случае речь идет о представителях местного китайского субэтноса (всего в стране насчитывается 56 этносов) — хуэй. Их предки прибыли в Китай в VIII веке во времена династии Тан.

В течение многих веков они исповедуют ислам и являются носителями исламского культурного наследия. В отличие от уйгуров, которые говорят на тюркском языке, народ хуэй не выступает за расширение автономии или за отделение от Китая. Отчасти из-за своей культурной близости к ханьцам и географического расселения хуэйцы гораздо более интегрированы в основную китайскую жизнь. Однако постепенно отношения народа хуэй с китайскими властями стали портиться.

Сейчас Нинся, преимущественно населенный хуэйцами, стал регионом, где объединение и снос мечетей начались раньше, чем в других провинциях, отмечает специалист по китайским мусульманам Ханна Тикер. В 2018 году китайские власти запретили детям до 16 лет учиться и участвовать в религиозной деятельности в городе Линься, который называли «Маленькой Меккой Китая». Раньше он пользовался относительной религиозной свободой. Мусульмане хуэй живут там сотни лет.

Постепенно местные власти ужесточили процедуры сертификации новых имамов, потребовали вывешивать на мечетях национальные флаги и запретили азан, отключив все громкоговорители, в которых звучали призывы к молитвы, чтобы «уменьшить шумовое загрязнение». Некоторые здания оставшихся мечетей превратили в офисы и культурные центры. «Они хотят отрезать ислам от корней. В наши дни детям не разрешается верить в бога, только в коммунизм и партию», — приводит The Daily Mail слова одного из местных имамов.