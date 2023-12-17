Национальная разведывательная организация Турции (MIT) совершила операцию в сирийском Дейр-эз-Зоре, нейтрализовав Сирвана Хасана –– так называемого полевого координатора террористической организации ОНС/РПК. Известно, что ликвидированный боевик носил псевдоним Рони Велат.

По информации источников в национальных силовых структурах, Ширван Хасан сыграл значительную роль в террористической активности, которую развернули члены ОНС/РПК против сил безопасности в Турции в период с 2011 по 2013 годы.

По уточненным данным, в это время координатор группировки базировался на территории Сирии –– в той части, которую контролируют террористические структуры.

После 2013 года Ширван Хасан продолжил свою террористическую деятельность в Сирии, где взял на себя роль полевого координатора ОНС/РПК.

Операция MIT по устранению высокопоставленного члена террористической организации прошла непосредственно на территории Дейр-эз-Зора, который находится примерно в 230 километрах от турецкой границы.

Трансграничная операция знаменует собой значительный прогресс в усилиях Турции по противодействию деятельности членов ОНС/РПК, которые искали убежища в соседних странах. Эта ликвидация не только подрывает функционал террористической сети, но и служит четким сигналом всем враждебным элементам в регионе.