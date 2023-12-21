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Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай
Железнодорожный путь Бахты – Аягоз призван примерно в 2 раза увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем
Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай
Фото: AA / Others
21 декабря 2023 г.

В казахстанской области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на пресс-службу казахстанского премьера.

Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Проект реализуется в рамках исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

Железнодорожная линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Масштабный проект будет реализован с участием частного инвестора на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). В процессе строительства создадут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений.

Это не первый случай развития отношений Китая и Казахстана за последнее время. Как писал TRT на русском, в середине ноября Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» подписала контракт с китайской China National Uranium Corporation Limited на поставку урана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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