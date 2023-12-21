Армия Израиля удерживает в суровых условиях сотни палестинцев из сектора Газа, обвиняемых в том, что они являются членами вооруженного крыла элитных сил ХАМАС. Об этом со ссылкой на данные израильских СМИ сообщает агентство Анадолу.

По сообщениям израильского телевидения, 300 палестинцев классифицируют на самом высоком уровне как особо опасных. Они были арестованы в израильских городах и районах вокруг сектора Газа 7 октября и обвинены в причастности к нападению ХАМАС.

В течение всего дня этих людей держат в наручниках в темных камерах и разрешают один раз выйти из камеры, чтобы принять душ.

При этом Израиль в настоящее время не намерен предъявлять им обвинения, опасаясь причинения вреда израильским заложникам в секторе Газа. Упомянутые палестинцы содержатся в учреждении, находящемся под надзором Управления тюрем Израиля, и отделены от других заключенных в израильских тюрьмах.

Как писал TRT на русском, жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения.