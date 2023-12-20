Жертвами израильских атак сектора Газа с начала октября стали 20 тысяч человек, из них восемь тысяч — дети. Кроме того, более 52 тысяч получили ранения, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа.

«20 тысяч человек погибли, 52,6 тысячи раненых с начала израильской агрессии в секторе Газа, восемь тысяч погибших детей и 6,2 тысячи женщин. Также 6,7 тысячи человек считаются пропавшими без вести, они либо находятся под завалами, либо их судьба неизвестна», — приводит сообщение агентство Анадолу.

Кроме того, по данным властей сектора, в результате военных действий в Газе были разрушены 308 тысяч единиц жилья, 53 тысячи — полностью и 255 тысяч — частично.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.