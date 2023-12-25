По меньшей мере 70 человек погибли в результате удара израильских сил по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа.

Об этом, как сообщает агентство Анадолу, заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра.

Он отметил, что удар был нанесен по густонаселенному поселению. По словам пресс-секретаря, речь идет о предварительных оценках жертв, число погибших может быть значительно больше.

Как писал TRT на русском, число жителей сектора Газа, которые погибли в результате кровопролитного вторжения Израиля в эксклав, превысило 20,4 тыс. человек.

С 23 по 24 декабря израильские самолеты и артиллерия вели интенсивные обстрелы города Хан-Юнус на юге, а также бомбардировку жилых кварталов Дейр-эль-Балаха в центральной части, в результате чего погибли и получили ранения десятки гражданских лиц. Кроме того, формирования ЦАХАЛ продолжили наземное вторжение в город Газа.