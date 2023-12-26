Национальная разведывательная организация (MİT) уничтожила около 50 объектов, принадлежащих террористической организации YPG/PKK в ряде населенных пунктов в Сирии.

Согласно источникам в аппарате безопасности, удары были совершены по управленческим элементам и производственным мощностям террористической организации, потому что ранее специалисты MİT установили: все материалы, от одежды до вооружения, местные структуры YPG/PKK создают именно на этих объектах.

Уточняется, что сотрудники MİT за счет возможностей агентурной сети установили, что военные, экономические и логистические объекты террористов YPG/PKK функционировали под гражданским прикрытием в некоторых северо-восточных районах Сирии.

Информация о местоположении этих объектов была передана в центр.

Источники в аппарате безопасности Турции заявили, что в операциях, которые были инициированы MİT, первостепенное значение уделялось предотвращению ущерба гражданским лицам и объектам гражданской инфраструктуры.

Представители органов безопасности подчеркнули, что цели, которые включили в себя важнейшие кампусы, штаб-квартиры и ответственные элементы террористической организации, были успешно уничтожены. По их словам, антитеррористические операции MİT внесли значительный вклад в устранение угроз в сфере безопасности на границе и в уничтожение оперативного потенциала YPG/PKK.