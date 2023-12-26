ПОЛИТИКА
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Германия не справляется с интеграцией мигрантов, считает бывший министр
Зигмар Габриэль, занимавший ранее посты министра экономики и энергетики ФРГ и главы МИД, убежден, что Европа неэффективно защищает свои внешние границы
Германия не справляется с интеграцией мигрантов, считает бывший министр
Фото: AA / Others
26 декабря 2023 г.

Бывший министр экономики и энергетики ФРГ (2013–2017 гг.) и экс-глава МИД (2017–2018 гг.) Зигмар Габриэль считает, что власти Германии не справляются с интеграцией беженцев. Его слова приводят во вторник немецкие СМИ.

«Люди не слепы и видят, что, с одной стороны, Европа неэффективно защищает свои внешние границы, а с другой стороны, нам во многих сферах не удается интегрировать прибывших сюда мигрантов», — полагает он.

По его словам, именно демократические партии должны поднимать эту тему и разъяснять гражданам ситуацию. В противном случае «легче будет» правопопулистской «Альтернативе для Германии».

Агентство ЕС по вопросам убежища (EUAA) ожидает, что по итогам года в странах Евросоюза будет зарегистрировано более одного миллиона заявлений на получение убежища. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на главу агентства Нину Грегори.

В ФРГ уже прибыло более 300 тыс. беженцев. Наибольшее число — из Сирии, Афганистана, Ирака, Ирана.

Как писал TRT на русском, кабинет министров Германии в начале ноября одобрил законопроект, предусматривающий более быстрое выдворение людей, которым отказано в предоставлении убежища.

Помимо этого, разрешаются обыски по месту жительства мигрантов для того, чтобы получить документы и установить личность просителей убежища.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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