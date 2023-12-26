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Профильный комитет парламента Турции дал ход вступлению Швеции в НАТО
Комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил законопроект о ратификации протокола, который касается вступления Швеции в НАТО. Однако последнее слово остается за Генеральной Ассамблеей Великого национального собрания
Профильный комитет парламента Турции дал ход вступлению Швеции в НАТО
Парламент Турции. / Others
26 декабря 2023 г.

Комитет по иностранным делам Великого национального собрания Турции одобрил ратификацию протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору (НАТО). Представители профильного комитета провели содержательную дискуссию, посвященную расширению блока, под председательством Фуата Октая.

В ходе заседания заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар проинформировал присутствующих о процессе вступления Стокгольма в НАТО, о выполнении им необходимых для этого условий, а депутаты высказали свое мнение о законопроекте.

Фуат Октай заявил, что Швеция предприняла ряд шагов, особенно в отношении финансирования терроризма, но добавил: «Мы еще не увидели ожидаемых результатов в борьбе с терроризмом».

После завершения обсуждений документу был дан ход. Он поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Великого национального собрания. Именно она должна принять окончательное решение. Дата голосования пока не назначена.

Как сообщал ранее TRT на русском, на рассмотрение Великого национального собрания законодательная инициатива, посвященная членству Швеции, поступила после того, как 23 октября свою подпись под документом поставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тогда, комментируя решение президента Эрдогана, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с отдельным заявлением, подчеркнув, что соответствующий шаг «сделает весь Альянс сильнее и безопаснее».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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