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Отказавшегося служить в армии 18-летнего израильтянина посадили в тюрьму
Израильтянин Таль Митник, отказавшийся вступить в ряды армии Израиля, был приговорен к 30 дням тюремного заключения и отправлен в тюрьму. Он заявил, что «не хочет участвовать в преступной войне в секторе Газа»
Отказавшегося служить в армии 18-летнего израильтянина посадили в тюрьму
Армия Израиля / Others
27 декабря 2023 г.

18-летний израильтянин по имени Таль Митник, который отказался присоединиться к израильской армии, продолжающей массовые убийства в секторе Газа, был приговорен к 30 дням тюремного заключения.

Перед тем, как отправиться за решетку, молодой человек сделал заявление: «Я стою здесь, на базе Тель-ха-Шомер, и отказываюсь от призыва и участия в преступной войне в секторе Газа. Я считаю, что резню не решить резней, а насилие не является решением проблемы насилия. Поэтому я отказываюсь».

После этого Митник под аплодисменты отправился отбывать вынесенный ему приговор. По словам молодого человека, он уверен, что поступает правильно и справится со сложившейся ситуацией.

Отмечается, что 18-летний израильтянин стал первым, кто отказался от военной службы «по убеждениям», не согласившись нападать на сектор Газа, и был в итоге заключен в тюрьму.

В случае если он продолжит отказываться от военной службы, ему может и дальше грозить тюремное заключение.

Таль Митник — один из видных антивоенных активистов и участников демократических демонстраций в стране. Еще в сентябре, выступая против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, он заявил, что не будет служить в армии Израиля.

Как ранее писал TRT на русском, число погибших в секторе Газа достигло 21 тысячи человек, более 54 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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