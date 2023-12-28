В столице Узбекистана состоялась церемония подписания декларации доброй воли о создании Ассоциации кинорежиссеров тюркского мира (TÜRKFILM), сообщает агентство Анадолу.

Мероприятие в Ташкенте прошло под эгидой Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). На нем присутствовали представители Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и самой структуры.

В ходе встречи состоялось подписание декларации о намерении создать TÜRKFILM, где будет оказываться поддержка по вопросам общей тюркской киноиндустрии, для стимулирования производства кино.

Участники встречи единогласно уполномочили председателя Агентства кинематографии Министерства культуры Узбекистана Фирдавса Абдухаликова провести подготовительную работу к 1-му заседанию Генеральной Ассамблеи TÜRKFILM и обеспечить координацию между сторонами.

В свою очередь, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул важность задачи TÜRKFILM по расширению взаимного сотрудничества в области кино и потенциал кинематографических произведений в плане донесения богатой тюркской культуры до более широкой аудитории.

Раев поздравил TÜRKFILM с запуском проекта и пожелал успехов в осуществлении своей деятельности.

Ташкент не первый раз за последнее время становится одним из центров кино тюркского мира. Как писал TRT на русском, в сентябре в столице Узбекистана прошел XV Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути». В нем в числе прочих приняли участие популярный турецкий актер Джелал Ал и ряд киноартистов, известных по ролям в кассовых турецких сериалах «Возрождение: Эртугрул» и «Основание: Осман».