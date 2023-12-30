Организация тюркских государств (ОТГ) в 2023 году удвоила свою активность по сравнению с предыдущим годом, сделав прошедший год одним из самых насыщенных в истории структуры. Об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

«В этом году мы провели множество мероприятий. Если в 2021 году ОТГ, штаб-квартира которой находится в Стамбуле, провел в общей сложности 43 мероприятия, то в 2022 году это число увеличилось до 66. При этом в 2023 году мы провели уже 110 мероприятий за 11 месяцев», — цитирует его агентство Анадолу.

По словам Омуралиева, сотрудничество в рамках организации особенно активно идет в сферах образования, туризма, энергетики, торговли, спорта и сельского хозяйства.

«В мире существует множество международных организаций. Нас отличает то, что наша религия, язык, история и культура едины. Все наши люди — братья. Крайне важно, чтобы наши лидеры собирались и совместно работали», — добавил он.

Омуралиев отметил, что в 2023 году председателем ОТГ был Узбекистан, а в 2024 году этот статус перейдет Казахстану. «В конце 2024 года в Бишкеке пройдет саммит, после чего председательство перейдет к Кыргызстану», — добавил он.

Как писал TRT на русском, одной из последних инициатив ОТГ стало создание Ассоциации кинорежиссеров тюркского мира (TÜRKFILM). Церемония подписания соответствующей декларации прошла в Ташкенте.