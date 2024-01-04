2023 год оказался ключевым для турецкой космической отрасли: Турция запустила первый отечественный спутник наблюдения и в ближайшие дни готовится отправить в космос самую большую миссию.

Амбициозную национальную космическую программу Анкары возглавляют турецкое космическое агентство (TUA) и Министерство промышленности и технологий. В ближайшее время на международную космическую станцию (МКС) отправится первый турецкий астронавт, пилот турецких воздушных сил Альпер Гезеравджи.

Отправка к МКС запланирована на 17 января. Турецкий астронавт отправится к станции в рамках первой общеевропейской коммерческой миссии астронавтов к МКС Axiom 3 (AX-3). Вместе с ним летят также испанский, итальянский и шведский космонавты.

Запуск произойдет с плацдарма космического центра им. Кеннеди во Флориде под эгидой SpaceX. Космонавты полетят в капсуле Dragon Company, установленной на ракете Falcon 9.

Гезеравджи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 научных экспериментов, подготовленных турецкими учеными и исследовательскими институтами. Его миссия подчеркнет приверженность Турции использовать свою космическую программу для научных исследований и продвижения технологических достижений.

Гезеравджи и инженер Тува Джихангир Атасевер, второй астронавт миссии, проходили обширную подготовку к полету с мая 2023 года. Атасевер отправится в космос для более короткой миссии.

Гезеравджи в настоящее время находится в карантине перед запуском. Его путешествие знаменует собой кульминацию многих лет непоколебимых усилий Турции по освоению космоса.

Достижения на пути к цели

Одно из главных космических достижений Турции — запуск первого отечественного спутника наблюдения 15 апреля прошлого года.

Спутник оборудован передовыми технологиями, включая электрооптическую камеру с высоким разрешением, разработанную научно-технологическим советом Турции (TUBITAK). Аппарат может получать изображения из любой точки мира, обслуживая различные сектора, такие как сфера обороны, экологический мониторинг, предотвращение стихийных бедствий, городское планирование, сельское и лесное хозяйство.

Спутник целиком и полностью разработан в Турции. Проект стал возможным благодаря опыту предыдущих турецких разработок — Bilsat, Rasat и Gokturk-2. Он задает основу для будущих спутниковых проектов, которые позволят Турции достичь независимости в космических технологиях.

Турция преодолела еще одну космическую веху в мае 2023 года, когда успешно запустила в космос первый в мире космический корабль на гибридной двигательной системе. Новаторский подвиг подготовил почву для отечественной программы Lunar Research (AYAP).

В ноябре Анкара объявила, что собирается завершить все процессы для своего первого лунного космического корабля AYAP-1. Его планируется запустить на орбиту Луны с внутренним гибридным ракетным двигателем.

Аппарат позволит собирать изображения с высоким разрешением и данные о происхождении воды на Луне, изучить мини-магнетосферу спутника, составить карту поверхности и др.

Первое в стране коммерческое спутниковое предприятие Hello Space начало запускать в космос испытательные спутники (Pocket Qubes) 13 июня — теперь эти аппараты ежедневно передают данные из космоса.

Кроме того, 19 июня TUA и Tubitak сделали первый шаг к созданию региональной системы позиционирования и синхронизации (RPTS) — одной из 10 стратегических целей национальной космической программы страны. Страна также начала работы над «Проектом разработки стандарта атомной частоты RB» (RAFS), ключевой подсистемы RPT. Проект нужен для разработки отечественной навигационной системы, независимой от глобальных систем позиционирования.

Будущие миссии

Сейчас Турция готовится к еще одной значительной вехе — страна планирует запустить первый отечественный спутник связи Turksat 6A. Его запуск запланирован на второй квартал 2024 года.

Технологический скачок станет краеугольным камнем в одиссее Турции на пути к независимости в космических технологиях. Спутник весит 4,5 тонны и способен работать с геостационарной орбиты на высоте 36 тыс. км. Turksat 6a выведет Турцию в клуб нескольких избранных стран, способных производить высококачественные спутники связи.