Интерес к турецкой Каппадокии был рекордным в прошлом году, и он продолжит расти и в 2024-м. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на губернатора провинции Невшехир Али Фидана.

По его словам, Каппадокия остается центром притяжения для туристов благодаря своему географическому местоположению и неповторимым красотам. «Наша провинция и регион Каппадокия, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своим природным красотам, историческим и культурным достопримечательностям, ежегодно принимает миллионы местных и зарубежных гостей», — цитирует его агентство.

Он подчеркнул, что провинция вносит значительный вклад в развитие и экономику страны: «Сектор туризма также играет важную роль с точки зрения благосостояния и занятости в регионе. Мы видим, что число посетителей в 2023 году достигло 4 826 662 человек. Это самая высокая цифра за все время, рекорд».

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на отчет Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), Турция вошла в десятку крупнейших стран в мире по доходам от туризма в 2022 году.

Согласно документу, Турция заняла седьмое место в мире с доходами от международного туризма, составившими более $41 млрд. При этом в 2019 году соответствующие поступления составляли только $26,6 млрд.

В 2022 году Турция также вошла в десятку лучших направлений мира по количеству туристов, приняв 50 млн иностранцев за год.