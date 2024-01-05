США более не располагают средствами для поддержки Украины и надеются, что другие союзники Киева продолжат выделять финансирование. Об этом 4 января заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники и партнеры тоже были в состоянии продолжать помогать Украине. Мы объявили об отправке [Киеву] окончательного пакета помощи в области безопасности, для пополнения которого у нас остались деньги. У нас на это больше нет средств», — уточнил чиновник.

Белый дом, по его словам, рассчитывает получить дополнительное финансирование для выделения помощи Украине. Ее планируется направить на отправку средств ПВО для Киева, уточнил Кирби.

Ранее Конгресс не поддержал предложение президента Джо Байдена о выделении Украине $60 млрд. Законопроект о поддержке Киева не нашел поддержки среди республиканцев, которые призвали сначала решить проблемы США с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн, куда вошли боеприпасы для средств ПВО, снаряды для установок HIMARS и др.

Как ранее писал TRT на русском, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 3 января заявил, что у Киева нет плана Б на случай сокращения военной помощи со стороны западных союзников.