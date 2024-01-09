Элизабет Борн получила пост премьер-министра в мае 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Борн — вторая в истории Французской республики женщина в этой должности.

«Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день», — с такими словами Макрон обратился к Борн в соцсети Х.

Пребывание Борн на посту премьер-министра было непростым для Франции. В этот период происходили волнения по поводу непопулярных пенсионных реформ, миграционного кризиса и повсеместного роста стоимости жизни. Чтобы с уверенностью встретить следующие президентские выборы в 2027 году, Макрону уже сейчас необходимо сформировать правительство, которое сможет ответить на текущие вызовы, главным образом в экономической и внутриполитической сферах.

Эммануэль Макрон еще не сказал, кого из политиков он видит в качестве следующего премьер-министра. Политологи называют в качестве возможных кандидатов министра образования Габриэля Атталя и министра обороны Себастьена Лекорню, а также министра финансов Брюно Ле Мэра и бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.