Франция готовится к формированию нового правительства
ПОЛИТИКА
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Франция готовится к формированию нового правительстваПремьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку. Президент Эммануэль Макрон принял отставку чиновника и поблагодарил ее за работу. Борн останется исполняющим обязанности премьер-министра до назначения нового кабинета министров
Фото: AP / AP
9 января 2024 г.

Элизабет Борн получила пост премьер-министра в мае 2022 года. До этого она сменила несколько министерских постов. Борн — вторая в истории Французской республики женщина в этой должности.

«Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день», — с такими словами Макрон обратился к Борн в соцсети Х.

Пребывание Борн на посту премьер-министра было непростым для Франции. В этот период происходили волнения по поводу непопулярных пенсионных реформ, миграционного кризиса и повсеместного роста стоимости жизни. Чтобы с уверенностью встретить следующие президентские выборы в 2027 году, Макрону уже сейчас необходимо сформировать правительство, которое сможет ответить на текущие вызовы, главным образом в экономической и внутриполитической сферах.

Эммануэль Макрон еще не сказал, кого из политиков он видит в качестве следующего премьер-министра. Политологи называют в качестве возможных кандидатов министра образования Габриэля Атталя и министра обороны Себастьена Лекорню, а также министра финансов Брюно Ле Мэра и бывшего министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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