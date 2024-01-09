ПОЛИТИКА
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Сердар Бердымухамедов принял верительную грамоту у посла Турции
Система образования Туркменистана совершенствуется благодаря обучению специалистов и молодежи в учебных заведениях Турции, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов принял верительную грамоту у посла Турции
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов / Others
9 января 2024 г.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительную грамоту у посла Турецкой Республики Ахмета Демирока, сообщает TDH.

Сердар Бердымухамедов поздравил посла с назначением и пожелал ему больших успехов в его миссии, подчеркнув, что Турция — братская страна для Туркменистана, отношения с которой носят долгосрочный стратегический характер.

Двустороннее взаимодействие между государствами выстраивается на основе взаимного уважения и поддержки, обе страны имеют схожие взгляды на вопросы международной политики, отмечает агентство.

Президент Туркменистана признался, что с особой теплотой вспоминает свой официальный визит в Турцию в октябре 2023 года, в рамках которого был подписан ряд важных документов. Он также выразил уверенность, что страны будут расширять сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как ранее писал TRT на русском, в конце декабря председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального директора компании Baykar Халука Байрактара и председателя совета директоров компании BMC Фуата Тосялы.

По словам Бердымухамедова, укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турцией является одним из основных аспектов внешнеполитической стратегии Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены возможности дальнейшего развития сотрудничества в сфере обороны и оценены предложения турецких компаний, входящих в число ведущих мировых оборонных фирм.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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