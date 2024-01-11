Столкновения между ортодоксальными евреями и полицией в нью-йоркском районе Бруклина начались после того, как городские власти решили замуровать секретный подземный туннель, незаконно прорытый от главной синагоги религиозного движения Хабад-Любавич до штаб-квартиры хасидов под названием «770». Когда к месту обнаружения туннеля прибыла бетономешалка с цементом для заполнения подземного прохода, молодые представители ортодоксальной общины оказали сопротивление рабочим и полиции. На видео с места происшествия видно, как евреи-хасиды толкают полицейских и бросают в них молитвенники.

По словам очевидцев, в течение нескольких часов полиция просила людей отойти от входа в туннель. После того как они отказались, правоохранители начали производить аресты. Как рассказал 21-летний Барух Дахан, когда присутствующие увидели, что на одного из протестующих надели наручники, началась давка.

«Община чувствует себя ужасно. Это позор», — сказал Дахан.

В результате полиция арестовала 12 хасидов в возрасте от 19 до 22 лет. Их обвиняют в причинении вреда, создании угрозы и препятствовании деятельности правительства. Еще на троих составили протоколы о мелком хулиганстве.

Хабадское издание COLlive News отмечает, что студенты, пытавшиеся остановить уничтожение туннеля, были в основном из Израиля. Они, по мнению журналистов, связаны с мессианским крылом Хабада, которое считает, что лидер любавичского движения раввин Менахем-Мендель Шнеерсон не умер и является Мессией. Основное движение Хабад отвергает это утверждение.

Здание, расположенное по адресу 770 Eastern Boulevard, считается всемирной штаб-квартирой организации, и именно в нем в 1940-х годах проживал Шнеерсон. С годами на этом месте были возведены дополнительные здания по мере того, как движение росло.

Цель и происхождение туннеля, ставшего причиной столкновений, до сих пор неясны. По одной из версий его строительство стало результатом продолжающегося спора между общиной Хабад-Любавич и более радикальной группировкой.

По другой версии, туннель служил местом, где евреи-хасиды проводили свои ритуалы, которые по каким-то причинам важно было скрывать от глаз общественности. Особое внимание пользователи соцсетей обратили на то, что к туннелям примыкали подземные помещения, в которых позже было найдено много подозрительного мусора. В том числе матрасы со следами красных пятен, напоминающих кровь, а также старые детские коляски.

Пользователи соцсетей неоднократно отмечали что слышат из-под земли разговоры на идише. В частности, распространяется скриншот поста из X пользователя Richard Strocher X:

«Некоторые из вас должны извиниться. Я НЕ СУМАСШЕДШИЙ. Мне пришлось удалить оригинальные посты, потому что меня называли шизофреником и антисемитом», — говорится в публикации.

Далее пользователь приводит свои старые посты за ноябрь и декабрь 2023 года:

«Евреи живут под моей квартирой. Я слышу, что они копают что-то, или типа того. Я живу на первом этаже и у нас нет подвала!» В декабрьской публикации мужчина заявляет, что «клянется, что слышит доносящийся из-под земли разговор на идише».

Представители движения Хабад и раввины осудили драку с полицией. Сам объект закрыт — туннель замуровывают «в целях безопасности».