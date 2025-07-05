Иран отказался допустить международные инспекции на свои ядерные объекты и продолжает обогащение урана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает CNN.

По его словам, ядерная активность Ирана ранее была приостановлена, однако есть риск, что страна возобновит программу в другом месте.

«Если Иран начнет производство ядерного оружия — это станет серьезной проблемой. Мы не допустим этого», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также сообщил, что намерен обсудить ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Их встреча состоится на следующей неделе.

Ранее инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Ирана. Как сообщили в организации, решение стало следствием приостановки сотрудничества со стороны Тегерана. Часть специалистов выехала наземным путем через Армению, а затем направилась в Вену.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, критически важно как можно скорее возобновить мониторинг и верификацию ядерной программы Ирана.

Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Однако США обвиняют Иран в сокрытии части деятельности и нарушении обязательств перед МАГАТЭ.