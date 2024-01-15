В Турции наблюдается значительный рост числа пассажиров, предпочитающих путешествовать воздушным транспортом, передает агентство «Анадолу». По данным Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMI), в прошлом году в общей сложности было зарегистрировано 2,1 млн рейсов, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на конец 2023 года, число коммерческих рейсов выросло на 16,3% в годовом исчислении — до 1,3 млн. Кроме того, объем внутренних авиаперевозок в прошлом году вырос на 10,5% по сравнению с 2022-м — до 868 400.

Международные авиаперевозки выросли на 15,8 % в годовом исчислении — до 813 400. Количество транзитных полетов через воздушное пространство Турции в 2023 году увеличилось на 22,3%, достигнув 485 200.

Эксперты в области авиации объясняют увеличение количества авиарейсов многочисленными инвестициями в инфраструктуру гражданской авиации страны.

Ранее аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе, писал TRT на русском. Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) опубликовала отчет, согласно которому с 30 октября по 5 ноября аэропорт Стамбула в среднем обслуживал 1283 рейса ежедневно.

Аэропорт Стамбула имеет множество наград. В конце апреля он был вновь удостоен награды журнала Wherever Family как «самый удобный международный аэропорт для семейного отдыха».