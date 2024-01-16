ПОЛИТИКА
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Джонсон призвал увольнять чиновников за участие в пропалестинских акциях
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что все чиновники, которые намерены участвовать в акциях солидарности с Палестиной, должны быть уволены
Джонсон призвал увольнять чиновников за участие в пропалестинских акциях
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон / Others
16 января 2024 г.

Чиновники, которые выступят против американской поддержки Израиля, заслуживают увольнения, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. «Любой государственный служащий, который уйдет с работы для протеста против поддержки со стороны США нашего союзника Израиля, игнорирует свою ответственность и злоупотребляет доверием налогоплательщиков», — говорится в его заявлении в социальной сети Х (Twitter).

Накануне СМИ распространили информацию о том, что сотни государственных служащих из 22 правительственных учреждений готовятся принять участие в соответствующем протесте.

Ранее в Вашингтоне прошла многотысячная акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты потребовали от президента США Джо Байдена прекратить финансирование войны Израиля в Газе и положить конец оккупации палестинских территорий. Также было озвучено требование привлечь Израиль к ответственности за его действия.

Как ранее писал TRT на русском, с 7 октября число палестинцев, убитых в секторе Газа израильскими военными, превысило 24 тысячи человек. Некоторые из раненых остаются под обломками разрушенных в результате атак зданий или на обочинах дорог. Из-за обстрелов бригады гражданской обороны и скорой помощи не могут добраться до них.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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