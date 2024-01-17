Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по видеосвязи с первым турецким космонавтом Альпером Гезеравджи. В ночь на 18 января он отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках «первой пилотируемой миссии» страны.

Разговор состоялся, когда президент Турции находился на заседании Кабинета министров. Сам Гезеравджи в это время находился в Орландо (штат Флорида) на карантине, который необходим перед полетом. «Я также вас приветствую, приветствую всю Турцию из Орландо», — сказал первый турецкий астронавт. По его словам, на данный момент все приготовления завершены, и осталось лишь ждать времени полета.

«Ты станешь первым турецким гражданином, совершившим космическую миссию. Ты заставишь нашу нацию по-настоящему гордиться. Ты готов?» — спросил президент. Гезеравджи ответил, что готов выполнить эту миссию с честью.

«Эта миссия очень ценна как с точки зрения ее научной задачи, так и в качестве источника вдохновения для наших детей и молодежи. Это будет новое начало. Мы продолжим эту миссию. Мы с каждым разом будем поднимать цели выше и выше. Мы желаем вам и вашим коллегам успеха», — сказал президент Турции.

Астронавт поблагодарил президента за добрые слова: «Мы благодарны вам за то, что вы помогли приоткрыть занавес, ограничивающий наши мечты для будущих поколений. Большое вам спасибо».

Как писал TRT на русском, запуск произойдет с плацдарма космического центра им. Кеннеди во Флориде под эгидой SpaceX в 01:11 в четверг, 18 января. Космонавты полетят в капсуле Dragon Company, установленной на ракете Falcon 9.

Ожидается, что корабль состыкуется с Международной космической станцией 19 января в 13:15. В честь первой пилотируемой космической миссии Турции были созданы специальные памятные марка и конверт, разработанные Турецким космическим агентством (TUA) и Национальным управлением почты и телеграфа (PTT).

Напомним, в прошлом году во время фестиваля TEKNOFEST Турция выбрала Гезеравджи, пилота F-16 турецких ВВС, в качестве первого перспективного космического путешественника страны. В одном из интервью он отмечал, что планирует взять с собой в космос турецкий флаг, подаренный ему президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Гезеравджи пробудет на МКС 14 дней и проведет 13 научных экспериментов, подготовленных турецкими учеными и исследовательскими институтами. Его миссия подчеркнет приверженность Турции использовать свою космическую программу для научных исследований и продвижения технологических достижений.