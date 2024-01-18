2024-й год начался с больших перестановок в кабинете министров Франции. Президент страны Эммануэль Макрон поменял премьера. Им стал 34-летний Габриэль Атталь, ранее занимавший пост министра образования. Он стал самым молодым главой правительства в истории Франции. Первым же делом Атталь предложил на должность министра иностранных дел 38-летнего юриста, евродепутата Стефана Сежурне, с которым пять лет назад заключил «брак».

Взялся из ниоткуда

Французский лидер Эммануэль Макрон принял отставку экс-премьера Элизабет Борн 9 января. Их отношения не были безоблачными. Глава правительства ясно давала понять, что зачастую считает поведение или высказывания президента неприемлемыми. При этом она выполняла возложенные на нее задачи. В особенности самые трудные для Макрона — принятие пенсионной реформы в январе 2023 года и одобрение Национальной ассамблеей закона об иммиграции 19 декабря 2023 года.

В своем прошении об отставке Борн подчеркнула, что считает свою работу на посту эффективной, а также отметила, что идет на этот шаг по желанию главы государства. Имя нового премьера — Габриэля Атталя — стало известно в тот же день.

Как писали потом западные СМИ, «Макрон вновь продемонстрировал склонность назначать на важные государственные посты неизвестных людей».

Политики и журналисты стали гадать, что же такого выдающегося сделал Атталь, чтобы заслужить столь высокий пост? Сам он говорит, что всем, чего он добился, обязан президенту страны. За это его наградили эпитетами «клон» или «аватар» Макрона.

По словам лидера Левой партии (LFI) Жан-Люка Меланшона, в 2022 году конкурировавшего с Макроном за президентский пост, с приходом Атталя в Матиньонский дворец должность премьер-министра теряет смысл.

«Атталь возвращается на позицию пресс-секретаря. Должность премьер-министра упраздняется. Президентский монарх правит единолично со своим двором. Горе народу, чьи принцы — дети», — написал Меланшон на своей странице в соцсети Х.

Социалистка Сеголен Руаяль, которая во втором туре проиграла экс-президенту Николя Саркози, назвала назначение Атталя на пост премьер-министра «серьезным риском», подразумевая его молодость и неопытность в государственных делах.

Один из лидеров крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барелль в свою очередь полагает, что назначением нового главы правительства президент Франции, деятельность которого поддерживают лишь 27% французов, хочет набрать себе политические очки.

«Эммануэль Макрон хочет уцепиться за популярность Габриэля Атталя в опросах, чтобы облегчить боль неизбежного конца своего правления. Но он, скорее, рискует способствовать его падению как эфемерного министра образования», — написал Барделль в соцсети Х.

Схожей позиции придерживается и другой лидер крайне правых сил — Марин Ле Пен. Она назвала назначение Атталя «чехардой ребяческих амбиций» Макрона, добавив, что Франции «нечего ждать от нового премьера».

Стремительный карьерный рост

Габриэль Атталь родился в многодетной французской семье в пригороде Парижа Кламаре. Его родители — потомки эмигрантов — выходцев из Одессы со стороны матери и тунисских евреев со стороны отца. Этот факт, к слову, сразу подхватили израильские СМИ, рассчитывая на то, что Париж будет более благосклонен к Тель-Авиву.

Родители Атталя работали в киноиндустрии. В детстве он мечтал стать актером, однако впоследствии решил строить политическую карьеру. Делал он это довольно стремительно. Еще десять лет назад Атталь был малоизвестным советником в Министерстве здравоохранения и активистом Социалистической партии. В 2014 году его избрали в муниципальный совет города Ванва, а уже через два года он присоединился к движению «Вперед!», которое создал Макрон — на тот момент кандидат в президенты Франции.

Таким образом, Атталь стал одним из первых, кто поддержал будущего лидера еще до его избрания, а потому сразу вошел в его близкий круг.

В 2017 году Атталя избрали в нижнюю палату французского парламента — Национальное собрание. Вскоре он стал спикером президентской партии «Вперед, Республика», а через несколько месяцев — госсекретарем в Министерстве образования, став самым молодым в истории Франции членом правительства. В июле 2023 года Атталь возглавил Министерство образования.

На этом посту политик запомнился всего одной мерой — запретом на ношение абайи в государственных школах, посчитав, что это якобы противоречит принципу секуляризма. Такая мера вызвала много споров в стране, а также осуждение в ООН и странах мусульманского мира.

В данном случае, «не ясны конкретные планы и то, как они будут реализованы», добавила Уртадо. Ведь согласно закону, принятому еще в 2004 году, о запрещении ношения одежды и символов религиозной принадлежности, «несовместимых с принципом секуляризма в школах», речь шла о кипах и хиджабах, однако на абайю этот запрет не распространялся.

Кумовство и непотизм

Став премьер-министром, первым делом Атталь ввел в состав правительства Стефана Сежурне. 38-летний юрист, евродепутат, а потом и генеральный секретарь партии Макрона «Возрождение» стал министром иностранных дел. Еще одна страничка его биографии — в 2015 году он познакомился с Атталем и через два года мужчины оформили «гражданское партнерство».

После этого в адрес французских властей полетели обвинения в пособничестве кумовству и непотизму. Чтобы сгладить ситуацию, в СМИ стала появляться информация, что в 2023 году, то есть незадолго до назначения Атталя премьер-министром, «пара рассталась или, как минимум, перестала жить вместе».

На Западе активно выступают против кумовства при приеме на работу, при этом зачастую закрывают глаза на подобные практики, когда дело доходит до назначения на политические должности.

Хотя западные страны, и в частности Франция, также часто обвиняют в кумовстве в политике другие страны. К примеру, одним из первых решений победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа стало назначение его дочери Иванки Трамп советником президента. Ее муж Джаред Кушнер стал тогда старшим советником главы государства.

Сам Трамп подчеркивал, что члены его семьи «не получают при этом зарплату». А его сын Эрик заявил, что вообще считает кумовство очень полезной вещью. «Ты доверяешь тем, кто тебе близок. Кому он доверит управлять компанией? Тому, кому безоговорочно верит! Он знает, что я беспокоюсь о семье. Он знает, что я беспокоюсь о компании, о наших чудесных работниках. Это кумовство? Безусловно. Но это ведь замечательная штука! Семейный бизнес — это замечательная штука!», — поведал он.

Таких случаев на Западе очень много. Став премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон сразу же назначил своего младшего брата Джо Джонсона заместителем министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии.

В своей книге «Похвала непотизму» писатель Адам Беллоу напомнил о назначении первого президентства Джорджа Буша-младшего, пришедшего к власти через некоторое время после отца: «Майкл Пауэлл, сын госсекретаря США Колина Пауэлла, был назначен председателем Федеральной комиссии по связи. Элейн Чао, супруга сенатора Митча Макконнелла, возглавила Министерство труда.

Главный юрист Чао, Евгений Скалиа, являлся сыном судьи Верховного суда Антонина Скалиа. Элизабет Чейни, дочь вице-президента, заняла пост заместителя помощника государственного секретаря; ее муж стал главным адвокатом Управления по вопросам управления и бюджета. В кульминационном акте такого рода назначений, президент Буш поддержал просьбу сенатора Строма Термонда о назначении его 28-летнего сына, Сторма Термонда младшего, на пост прокурора Южной Каролины», — утверждалось в публикации.

Слишком молод

Назначением Габриэля Атталя премьер-министром Франции Макрон хочет насолить бывшему главе правительства Эдуарду Филиппу на следующих выборах президента в 2027 году, уверен эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.

«Стратегия Макрона — вставлять палки в колеса Филиппу, с кем у него произошел настоящий разрыв. Он выбрал друга, который, несмотря ни на что, останется в тени, потому что именно Макрон позволил Атталю появиться на политической арене. Он обязан Макрону и тот, вероятно, полагает, что Атталь останется преданным ему до конца и сможет стать авторитетным кандидатом на президентских выборах», — полагает эксперт.

Политолог подчеркнул, что на фоне других возможных кандидатов Макрон выбрал не «соратника, а сообщника». Так, глава МВД Жеральд Дарманен и министр финансов Брюно Ле Мэр, по мнению специалиста, «не стали бы довольствоваться местом в тени нынешнего президента». Атталь же вряд ли будет проявлять самостоятельность на посту премьера.

В 2017 году, еще занимая должность депутата, он заявил, что напомнит президенту Макрону о его предвыборном обещании ввести обязательную военную службу для всех мужчин. «Я собираюсь составить реальное предложение, и я пойду и предложу его президенту», — обещал он тогда.

В 2018 году была создана рабочая группа, разработавшая концепт всеобщей службы, и через год даже были привлечены первые добровольцы. Однако в марте 2023 года Эммануэль Макрон отказался от этой идеи, и проект так и остался нереализованным.