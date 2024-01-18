Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение, посвященное полету в космос первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи: «Дорогая нация, мы стали свидетелями исторического момента. Наша гордость находится на вершине. Мы вступаем в Век Турции с первым пилотируемым полетом».

Впервые гражданин Турции отправляется в пилотируемый полет в космос, отметил президент Турции. По его словам, это вдохновит молодых людей на новые достижения.

«Альпер Гезеравджи много лет героически служил в ВВС Турции в качестве пилота истребителя. И сегодня после долгих приготовлений и тренировок он отправился на Международную космическую станцию. Мы воплощаем в жизнь еще одну из целей Национальной космической программы, которую мы объявили миру в 2021 году», — сказал турецкий лидер.

В рамках Турецкой космической научной миссии, которая продлится 14 дней, на Международной космической станции будут проведены 13 экспериментов, добавил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Будут проводиться научные исследования в таких областях, как астрономия, медицина, генетика, материаловедение, — рассказал он. — Я желаю, чтобы эти исследования принесли пользу нашей стране и нашим ученым».

Как писал TRT на русском, полковник Альпер Гезеравджи, летчик-истребитель Военно-воздушных сил Турции, отправился в космос на двухнедельную миссию на Международную космическую станцию, благодаря чему Турция вошла в число стран, успешно осуществивших отправку астронавтов в космос.

«Это очень символичный и важный шаг. Однако это лишь начало пути для нашей великой страны», — заявил полковник Гезеравджи в эксклюзивном интервью TRT World накануне исторического запуска в среду, который стал первым для амбициозной национальной космической программы Турции.