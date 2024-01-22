После объявления в сентябре 2022 года мобилизации в России, россияне начали массово уезжать из страны. Одним из популярных направлений стала Грузия. За день границу пересекало около 10 тыс. машин. В 2022 году, по информации МВД Грузии, государственную границу пересекли почти 1,5 млн граждан России. Остались жить в стране 62 304 человека.

Однако в 2023 году покинувших государство оказалось больше, чем количество приехавших. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

«В 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 граждан России, выехали – 1 887 223 россиянина», — говорится в сообщении МВД. Разница в годовом исчислении 30 896 граждан объясняется тем, что кроме высокого числа российских туристов, на статистику влияет и отток из Грузии российских релокантов.

В ведомстве также добавили, что российское направление оказалось на втором месте по числу пересечений государственной границы Грузии. Так, в четвертом квартале 2023 года, в отличие от предыдущих трех кварталов, по количеству пересечений государственной границы Грузии первое место занимает Турция, за ней следуют Россия, Армения, страны Евросоюза, Азербайджан, Украина и Индия.

СМИ называют несколько причин для оттока россиян из Грузии. В том числе на это могло повлиять решение грузинский властей ограничить россиянам выдачу иностранной валюты с их счетов в иностранных банках. Соответствующее решение Нацбанк страны ввел с 1 сентября прошлого года.

В конце лета в парламент страны внесли законопроект о приостановке до конца 2024 года выдачи вида на жительство гражданам РФ. Кроме того, для страны с населением в 3,7 млн человек такой большой наплыв иностранцев оказался довольно ощутимым, в Грузии ощутимо выросли цены на недвижимость и продукты.