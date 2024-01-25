В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе встречи были рассмотрены множество вопросов, которые угрожают глобальной стабильности, а также дана оценка политическим, военным и экономическим событиям, которые важны для национальной безопасности страны.

«Политика, которую проводит Совет национальной безопасности Турции, не может быть нарушена планами террористических организаций. Еще раз напоминаем, что будем продолжать преследовать все террористические организации и их ответвления, которые представляют угрозу для страны», — говорится в заявлении по итогам заседания.

Отмечается, что укреплению мира и стабильности в регионе способствуют углубление связей с Ираком. Наибольшую пользу в этом вопросе принесут конкретные шаги, которые будут приняты в рамках борьбы с террористическими группировками.

Сегодня именно Израиль ведет деструктивную политику: нарушает баланс хрупкого мира в регионе, угрожает его безопасности и провоцирует развитие конфликтов. Турция, в свою очередь, продолжит решительно защищать права палестинцев в секторе Газа, добиваться прекращения кровопролития и настаивать на создании независимой и суверенной Палестины на основе границ 1967 года.

Еще один регион, которые стоял на повестке обсуждения Совета национальное безопасности, — Красное море: «Турция продолжит свои усилия по решению текущих вопросов, поддерживая территориальную целостность дружественных и братских стран в контакте с соответствующими сторонами».

На встрече также была отмечена важность прекращения войны в Украине, которая увеличивает региональные и глобальные риски. Участники заседания подчеркнули необходимость добиться срочного прекращения огня и прочного мира: «Турция добьется мира в Черном море, в том числе с помощью подходов и практик, направленных на устранение текущих рисков в рамках Конвенции Монтрё».