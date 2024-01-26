В конце ноября от пользователей ChatGPT начали поступать жалобы на «лень» нейросети. На запросы людей чат-бот отвечал, что ему не интересно этим заниматься или совсем отказывался выполнять поставленные задачи.

Так, на просьбу заполнить табличный CSV-файл на 15 записей с 8 колонками бот объявил: «Из-за большого количества данных полное извлечение займёт много времени. Но я могу предоставить файл с одной записью в качестве образца, а вы сможете заполнить остальное сами».

Если чат и соглашался выполнить работу, то делал это медленно, а содержание готовых ответов оказывалось достаточно поверхностным.

В работу чат-бота пришлось вмешаться его создателю – компании OpenAl. После внесения нескольких обновлений, касающихся GPT-4 Turbo и GPT-3.5 Turbo, их производительность восстановилась.

Ранее TRT на русском писал о том, как японская писательница Рие Кудан получила одну из самых престижных литературных премий страны. Затем она призналась, что в написании книги ей помог искусственный интеллект.

Писательница подтвердила на пресс-конференции, что около 5% ее книги было дословно сгенерировано машинным интеллектом. Как оказалось, именно эта часть книги была признана членами комитета «практически безупречной».