Ранее в штате Нью-Гэмпшир прошли праймериз Республиканской и Демократической партий по выбору кандидатов в президенты. Победу на них, как и ожидалось, одержали действующий глава государства Джозеф Байден и его предшественник на посту Дональд Трамп. Президентские выборы пройдут в США в ноябре, и все вероятнее, что противниками на них вновь будут именно эти два политика. В случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом место вице-президента прочат сенатору от Южной Каролины Тиму Скотту.

Почти без конкурентов

После решения губернатора Флориды Рона Десантиса покинуть гонку и поддержать Дональда Трампа, у 45-го президента США почти не осталось конкурентов среди республиканцев. Экс-губернатор Южной Каролины, бывший постпред США при ООН Никки Хейли в Нью-Гэмпшире получила 43,2% голосов, Трамп — 54,5%.

Выиграв в этом штате, бывший президент США установил рекорд обеих партий по общему количеству голосов, полученных на предварительных выборах в этом штате, — 175 тыс.

Отрыв от Хейли оказался меньше, чем предсказывали прогнозы, и ниже, чем в Айове, составлявший почти 30%. Изначально считалось, что если экс-губернатор Южной Каролины и могла одержать победу, то именно в Нью-Гэмпшире, где большое число умеренного и колеблющегося электората.

«Я сама дважды голосовала за него [Трампа] и согласилась работать в его кабинете. Я согласна с ним по многим вопросам. Но я выдвинулась, потому что беспокоюсь о будущем страны, — пришло время оставить негатив и хаос позади!» — заявила Хейли.

Несмотря на то, что на других внутрипартийных выборах в Неваде и даже в родной Южной Каролине победу Хейли не предсказывают, она пока сдаваться не намерена, заявляя, что до съезда Республиканской партии в июле, где будет официально названо имя кандидата в президенты, у нее еще есть время.

При этом изначально стартовые условия у Хейли в Нью-Гэмпшире были неплохие: голосовать за нее призывал губернатор-республиканец этого штата Кристофер Сунуну, ее поддержала немалая часть крупного бизнеса, включая движение «Американцы за процветание», финансируемое Чарльзом Кохом. Семья Кох — важнейший спонсор Республиканской партии.

Несмотря на это, с самого начала Трамп отказался участвовать в дебатах и редко упоминал оппонентов на митингах, в целом вел кампанию так, будто идет на переизбрание в качестве действующего президента.

Тем временем предвыборный штамп Джозефа Байдена уверен, что соперник действующего президента за кресло в Белом доме уже определился и им стал 45-й американский лидер. Сразу после праймериз в Нью-Гэмпшире руководитель избирательной кампании Байдена Джули Чавес Родригес заявил, что Трамп «предлагает согражданам «экстремистскую повестку», в том числе «обещает подорвать американскую демократию, поощрять богатых за счет среднего класса и запретить аборты по всей стране».

Борьба за место вице-президента

В агентстве Bloomberg обратили внимание, что во время выступления Дональда Трампа в Нашуа в честь победы в Нью-Гэмпшире за его спиной стоял Тим Скотт, снявший свою кандидатуру в пользу экс-президента.

Ранее на The Howie Carr Show Трамп заявил, что рассматривает сенатора Скотта в качестве своего возможного вице-президента. «Он замечательный парень и долгое время был моим другом», — отметил бывший американский лидер.

Помимо Скотта, выбыли из гонки и также поддержали Трампа бизнесмен Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис. Ранее высказывались предположения, что именно Десантис может стать вице-президентом в благодарность за снятие своей кандидатуры.

Прошлой зимой губернатор Флориды и вовсе казался самым сильным оппонентом Дональда Трампа и постепенно догонял его по уровню популярности — рейтинг политика приближался к 35%. Однако потом он допустил ошибки, которые ему не простили, в частности, не решился критиковать своего главного конкурента и провалил фандрайзинг.

Самым неожиданным, к слову, стало заявлением конгрессвумен Нэнси Мэйс, которая говорила, что «Трамп обнулил свое наследие», и она «боялась за жизнь» во время штурма Капитолия в январе 2021 года. В отместку 45-й президент на партийных праймериз поддержал ее оппонентку. Лишь благодаря помощи Никки Хейли, Мейс смогла удержаться в кресле. Однако сейчас она призвала голосовать за Дональда Трампа.

Бессмысленные и беспощадные

Пока в стане республиканцев кипела схватка, праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире прошли довольно странно и были чисто символическими. Закон штата требует проводить их раньше других, чтобы таким образом не только привлечь внимание страны и дать большое влияние Нью-Гэмпширу, но и помочь заработать десятки миллионов долларов.

Демпартии этот лишь вредило, так как население штата в масштабах всей страны едва ли можно назвать репрезентативным. В 2020 году Джозеф Байден занял лишь пятое место в штате, набрав 8%, при этом через три недели он уже возглавил гонку среди демократов.

В результате партия решила изменить расписание предварительных выборов — первые внутрипартийные выборы должны начаться в феврале, в Южной Каролине. Однако власти Нью-Гэмпшира осудили демократов, отказавшись менять закон штата и провели выборы против воли Демпартии.

В августе состоится партийный съезд, и делегаты от Нью-Гэмпшира не попадут на него. Штаб Байдена даже не стал регистрировать президента в качестве участника праймериз. При этом в бланке бюллетеня стояли фамилии двух соперников президента — члена Палаты представителей Конгресса Дина Филиппса и эпатажной писательницы, астролога Марианны Уильямсон. Пришедшим на участки демократам пришлось вписывать имя действующего президента от руки, за него, кстати, проголосовали около 64%.

Трамп против Байдена

Директор Института международных политических и экономических стратегий Русстрат Елена Панина полагает, что в случае победы Дональда Трампа возникнет ситуация, сложившаяся во время его первого срока.

«Трамп будет сразу парализован постоянными кампаниями импичмента и конфликтом с Сенатом, который станет блокировать решения Палаты представителей, где пока что большинство у республиканцев. И так как в середине президентского срока будут выборы в Конгресс, а там возможна победа демократов, — контролируемые ими силовые структуры продолжат саботаж и прямую работу против Трампа», — считает политолог.

При этом, по ее мнению, в Европе в случае победы экс-президента может произойти консолидация элит и Демократической партии США, а это вызовет раскол республиканцев.

«В результате Трамп будет вынужден постоянно маневрировать и уступать, не доводя до реализации ни одно из своих радикальных предложений. Гражданской войны в США не случится, а вот импичмент снова станет перманентной угрозой Трампу, связав ему руки в политике. В результате финансирование Украины будет продолжено», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что в России приход Трампа «породит (и уже породил) иллюзию возможности договориться о перемирии и последующем разделе влияния в Европе».

«Стоит лишь дождаться, когда Трамп усилится и консолидирует власть. Это именно иллюзия, никто Трампу такие переговоры вести не позволит, а любые договоренности с ним будут немедленно дезавуированы и отменены после его ухода. Если же в США побеждает Байден (или любой другой демократ), то в отношениях России и США продолжится нынешний сценарий конфронтации и эскалации — безо всякой возможности выйти на переговоры и перемирие», — подытожила аналитик.