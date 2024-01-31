Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin уведомила, что сдвигает начало поставок Вооруженным силам (ВС) США модернизированной версии многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которая фигурирует под обозначением TR-3. Предполагаемый дедлайн — осень нынешнего года.

«По-прежнему существует риск поставок TR-3 с задержками из-за разработки программного обеспечения (ПО), — заявили в едином офисе F-35. — Мы изучаем с военными и нашими партнерами усеченный план, чтобы принять самолеты до полной проверки возможностей TR-3. Любой самолет, задействованный и поставленный в рамках усеченного плана, предоставит ценные возможности до тех пор, пока TR-3 не закончит окончательную проверку и не получит одобрение».

В ходе видеоконференции с акционерами, посвященной итогам последнего квартала 2023 года, глава Lockheed Martin Джим Тайклет объяснил проволочки с новой версией F-35 Lightning II исключительно проблемами с софтом, внедрение которого является одной из ключевых задач процесса модернизации самолета.

Известно, что усовершенствованная платформа TR-3 предполагает улучшения, затрагивающие сферу кибербезопасности, а также внедрение новых систем хранения и обработки информации воздушного судна, использование новой управленческой структуры, которая обеспечивает контакт пилота с машиной при выполнении зондирования, обновление постановки помех и системы распознавания целей.

Осенью 2023 года в Lockheed Martin уже осознавали, что TR-3 будет готова лишь в 2024 году, свидетельствуют документы, которые были направлены военно-промышленным гигантом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Но проблемы с ПО — лишь один из эпизодов долгого сериала о неисправностях многоцелевого истребителя пятого поколения, которым так гордится американская военная промышленность. Парадоксально, но программа F-35 находится на этапе разработки спустя почти 22 года после того, как Lockheed Martin выиграла соответствующий контракт.

Пригодны только наполовину

По плану, целевой выпуск F-35 в год должен составлять 156 самолетов, однако в 2024 году Lockheed Martin планирует поставить от 75 до 110 истребителей. Издание Defense News отмечает: срыв плана означает, что продажи F-35 в прошлом году упали на $400 млн. При этом Джим Тайклет утверждает, что спрос на истребители пятого поколения остается достаточно высоким.

Реальность выглядит более сурово. Счет неисправностей внутри флагманского проекта Lockheed Martin идет на десятки.

Еще в 2019 году портал Defense News детализированно представил перечень из более чем десяти критических уязвимостей, найденных экспертами в моделях F-35.

Управление подотчетности правительства (GAO) США отмечало, что оперативное устранение всех уязвимостей в «начинке» F-35 помогло бы сократить перспективу дополнительных расходов. Тем не менее, своевременности в устранении всех проблем специалисты не демонстрировали.

Отдельную проблему представляет то, что поступившие на вооружение ВС США истребители пятого поколения уже демонстрируют свою недееспособность. Независимый доклад генерала ВВС США Майкла Шмидта свидетельствует, что только половину парка истребителей F-35 можно считать пригодной для выполнения боевых задач.

Так, из 540 машин 53,1% годятся для полевых условий — тренинга, боевых миссий, демонстрационных вылетов. Целиком поставленные задачи могут совершать менее 30% самолетов, говорится в независимом исследовании. Это существенно ниже необходимого уровня в 65%.

Иллюстрацией служат регулярные инциденты с крушением F-35. Один из таких произошел в прошлом году у побережья Южной Каролины, когда самолет разбился из-за технического отказа системы. За пять лет до этого произошел такой же эпизод, что поставило в тупик экспертов, военных и чиновников США.

Газета Financial Times цитировала один из отчетов GAO, где отмечалось, что находящиеся на вооружении у ВС США самолеты F-35 способны работать только 55% от всего времени своей службы из-за сбоев в процессе технического обслуживания. Эта цифра, опять же, не соответствует целевому показателю Пентагона, который составляет от 85 до 90% времени.

Американский правительственный аудитор особо подчеркивал, что двигатель F-35 не может необходимым образом управлять потоками тепла, которые выделяются системами машины. Это ускоряет износ двигателя. В связи с этим дополнительное техническое обслуживание добавляет около $38 млрд к общим затратам, предусмотренным жизненным циклом программы.

«Проблемы с техническим обслуживанием негативно влияют на готовность самолетов F-35», — отмечали представители Управления подотчетности правительства.

Это в свою очередь ставит под удар не только обороноспособность ВС США, но и экспортные показатели.

Политическая инженерия

Одна из причин непредотвратимых проблем F-35 кроется в перенасыщении самолета техническими утилитами.

В этой связи независимая вашингтонская организация Проект по государственному надзору (POGO), которая традиционно расследует расточительство и мошенничество внутри федеральных органов США, отмечает, что внедрение большого количества новых технологий в «начинку» F-35 служит прежде всего политическим целям, не связанным с какой-либо боевой функцией.

«Каждый гаджет, прикрепленный к оружию, должен быть где-то создан, и поэтому появляется новый субподрядчик для всего проекта, — говорится в анализе POGO. — Распространение этих субподрядов по всей стране гарантирует поддержку в Конгрессе. В связи с тем, что все больше избирательных округов будут участвовать в процессе, все больше членов Конгресса будут иметь личную политическую заинтересованность в продолжении программы. Программа F-35 доводит эту практику, иногда называемую политической инженерией, до крайности».

На презентационной странице F-35 есть раздел, посвященный экономическому эффекту программы. Так вот, согласно приведенным данным, поставщики деталей базируются в 47 штатах.

«Легко понять, почему командование ВВС США рассматривают пилотируемые самолеты как решение проблемы контроля над небом. Вся их профессиональная карьера основана на идее, что «воздушная мощь» является средством достижения военных целей. Использование ярких и дорогих самолетов для решения проблем является отличительной чертой их корпоративной культуры», — замечают специалисты POGO.

По словам аналитиков, лучшей альтернативой для США было бы улучшение национальных возможностей по обеспечению противовоздушной обороны для борьбы с силами потенциального противника.

Вполне ожидаемо, если постепенная эрозия коммерческого проекта F-35 лишит США и рычагов политического влияния за рубежом. Нередко в своих взаимоотношениях с союзниками Вашингтон пытался использовать свою готовность заключить контракт на поставку истребителей пятого поколения в обмен на что-то. Так, американская сторона в свое время шантажировала Объединенные Арабские Эмираты поставками F-35 для того, чтобы аравийское государство снизило уровень контактов в военно-технической сфере с Россией и Китаем.

Не менее вызывающей выглядела и попытка американских официальных лиц шантажировать Турцию потенциальным контрактом F-35 в обмен на ее отказ от российского зенитного ракетного комплекса С-400. Игру в дешевый политический торг Анкара, естественно, проигнорировала.

В своих видах на будущее американские промышленники не учитывают главного. Темпы, которым развивается турецкий оборонпром, в ближайшее время позволят Анкаре не только дистанцироваться от политически обременительных контактов с американскими производителями, но и восполнить те пробелы в сфере безопасности, которые есть у ее соседей по региону.