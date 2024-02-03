В минувшую пятницу состоялось 6-е заседание Совместной экономической комиссии Турции и Греции (JEC) в рамках бизнес-форуме в Стамбуле, организованном Внешнеэкономическим советом Турции (DEIK). На мероприятии встретились десятки греческих и турецких предпринимателей. Ожидается, что результатом форума станет заключение соглашений в области строительства, управления недвижимостью, высоких технологий, производства продуктов питания и напитков, а также судоходства.

Форум посетил заместитель министра иностранных дел Греции Костас Фрагогианнис. «Углубление позитивного климата в греко-турецких отношениях и дальнейшее развитие нашего двустороннего сотрудничества способствуют процветанию всего региона», — заявил Фрагогианнис, отметив ценность совместных проектов в области инвестиций, торговли, туризма и строительства. Он также добавил, что цель его визита — посильный вклад в сближение турецких и греческих деловых кругов.

Заместитель министра торговли Мустафа Тузджу, также присутствовавший на форуме, подчеркнул важность использования их статуса соседей, друзей и союзников для решения торгового дефицита. Выступая, Тузджу выразил уверенность в достижении запланированного объема двусторонней торговли в 10 млрд долларов.

В 2023 году объем двусторонней торговли между Турцией и Грецией достиг 5,8 млрд долларов.

Кроме прочего, на полях форума представители обменялись мнениями о сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, транспортных инфраструктурных проектах, промышленности, таможне, туризме и социальномм обеспечении. В частности, были отмечены проект по модернизации инфраструктуры передачи электроэнергии между странами и строительство второго пограничного моста Кипи-Ипсала.

Греческая сторона напомнила также, что упрощение визового режима для турецких туристов, посещающих греческие острова в Эгейском море, вступит в силу уже 1 марта. Заместитель министра иностранных дел Греции Костас Фрагогианнис отметил, что «Греция и Турция - две соседние страны, которые должны жить в мире и преодолевать разногласия путем честного диалога», подчеркнув особенную актуальность сближения в годы обострения разного рода глобальных и региональных проблем.