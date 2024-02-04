Евросоюз и страны Центральной Азии (ЦА) активно сближаются. Накануне в Брюсселе прошел прошел инвестиционный транспортный форум Global Gateway («Глобальные ворота»), на котором присутствовали представители ЕС, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны предприняли решающий шаг к созданию Транскаспийского транспортного коридора — в обход России. А в апреле планируется провести первый формальный саммит ЕС и пяти государств ЦА в Узбекистане.

В глубокой глуши

«В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Раньше страны Центральной Азии находились в глубокой глуши, сегодня они в центре всех событий», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия. Главный дипломат Евросоюза особо подчеркнул значимость этого региона для Брюсселя.

Он добавил, что необходимо развивать региональную инфраструктуру и транспортные связи. И в целом для ответа на глобальные вызовы «нужно более тесное партнерство». Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что планы Брюсселя инвестировать в транспортную инфраструктуру стран ЦА направлены против России и, в частности, на обеспечение поддержки странами региона попыток ЕС ввести экономическую блокаду РФ.

Боррель посетовал, что пока антироссийские санкции, введенные Западом, желаемого эффекта не достигли, поскольку «война в Украине продолжается, российская военная машина по-прежнему действует, и Евросоюз не видит свет в конце туннеля».

После того, как в отношении Москвы ввели ограничительные меры, в РФ заработал параллельный импорт — в государство через третьи страны ввозят товары без разрешения правообладателя.

В Евросоюзе в очередной раз решили помешать этому и, как сообщает агентство Bloomberg, уже готовят 13-й пакет санкций, цель которых — ужесточить контроль за обходом Россией ограничений.

В качестве возможной меры участники форума договорились о создании Транскаспийского транспортного коридора в Европу через Закавказье и Турцию в обход России. В частности, они поставили цель преодолевать маршрут протяженностью от восточного побережья Китая до Польши менее чем за 15 дней.

Как пояснили в Еврокомиссии, цель инвестиций в Срединный маршрут — «‎поиск альтернативных, надежных и эффективных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через РФ»‎.

Этот проект предполагает восстановление и модернизацию железнодорожных путей и автомобильных дорог, увеличение подвижного состава, расширение пропускной способности портов, усовершенствование пунктов пересечения границы, а также создание мультимодальных логистических центров и вспомогательных узлов во всех пяти странах Центральной Азии.

Как подсчитали эксперты Европейского банка реконструкции и развития, на эту инициативу потребуется, как минимум, 18,5 млрд евро инвестиций.

Масштабные инициативы

В Еврокомиссии сообщили, что Брюссель намерен привлечь до €10 млрд инвестиций. При этом отмечалось, что пока ЕС готов выделить на эти цели лишь €2,97 млрд в виде двух кредитных линий от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис впоследствии уточнил, что Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить €1,5 млрд в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии. Он подчеркнул стремление наладить более быстрое и надежное транспортное сообщение между Европой и Центральной Азией.

На форуме договорились, что в ближайшие месяцы в регионе заработает «Программа регионального процветания» по запуску и использованию транскаспийских транспортных сетей. Она будет осуществляться Центром международной торговли — агентством ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Одновременно с этим в Министерствах транспорта пяти стран будут внедрены старшие советники-резиденты, а также появится общая координационная платформа для отслеживания прогресса и обеспечения развития Транскаспийского транспортного коридора по плану.

Захотели усилиться в регионе

После начала войны России с Украиной регион Центральной Азии стал привлекать все большее внимание западных стран. Активность США и ЕС стала проявляться практически с 2022 года.

Несколько раз в регион совершал визиты помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, проходили встречи в формате «С5+1», в том числе на уровне глав государств, помимо этого в ряде стран региона государства Запада поменяли послов.

Вначале США, а вслед за ними и ЕС стали все активнее предупреждать страны ЦА о возможности наложения вторичных санкций в случае, если они будут помогать РФ обходить ограничительные меры.

Впрочем пока повлиять на интенсивность экономических отношений между Россией и странами региона не удалось, товарооборот между сторонами вырос на 15% в 2022 году, а также стремительно рос в 2023-м.

«Глобальные ворота»

Новую европейскую стратегию Global Gateway («Глобальные ворота»), основная цель которого в «развитии интеллектуальных, чистых и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также в укреплении систем здравоохранения, образования и научных исследований по всему миру», Еврокомиссия запустила в декабре 2021 года .

Эта инициатива подразумевает инвестиции в размере до 300 млрд евро до 2027 года на «преодоление наиболее актуальных глобальных вызовов» в развивающиеся страны, в число которых входят и государства Центральной Азии.

Согласно замыслу ЕС в Центральной Азии, «стратегическое географическое положение на стыке Европы и Азии, ее доля в импорте энергоносителей в ЕС и рыночный потенциал семидесяти миллионов жителей, а также заинтересованность Брюсселя в региональной безопасности сделали Центральную Азию все более важным партнером для Европейского союза».

Отношения двух сторон на фоне войны в Украине могут существенно укрепиться, благодаря запуску двух новых проектов в рамках «Глобальных ворот» — «Инициатива Team Europe по воде, энергетике и изменению климата» и «Инициатива Team Europe по цифровой взаимосвязанности».

Из-за фактического разрыва отношений с Россией ЕС также ищет альтернативных поставщиков энергии. В этом отношении Центральная Азия выделяется как с точки зрения богатых ресурсов, так и с точки зрения безопасного, короткого и недорогостоящего маршрута, проходящего через Срединный коридор.

В частности, был согласован масштабный проект «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA) с бюджетом в 6,8 млн евро.

Впрочем, несмотря на довольно амбициозные планы Брюсселя, у экспертов существуют сомнения в их реализации. Инициативы ЕС критикуют за отсутствия фокуса на региональной специфике региона. Центральная Азия сталкивается с целом рядом проблем, включая безработицу и бедность, однако приоритетное внимание уделяется исключительно торговле и инвестициям.

Европейский проект к тому же не учитывает политические, исторические и культурные особенности Центральной Азии.

Попросить помощи у Турции

На этом фоне, как отмечает старший научный сотрудник Атлантического совета в Турции и бывший сотрудник по планированию политики Госдепартамента США Рич Отузен, особенно выделяется роль Анкары, у которой, в отличие от ЕС и США, за последние десятилетия наладились прекрасные отношения со всеми странами региона.

«В эпоху конкуренции великих держав такое развитие событий может быть выгодно для Запада», — отметил эксперт. Он напомнил, что Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан активно взаимодействуют в Организации тюркских государств. Специалист, в частности, подчеркнул высокий уровень интеграции Турецкой Республики и азербайджанских вооруженных сил.

Оутцен считает, что такой же военный союз может в будущем появиться между Анкарой и Бишкеком. По его мнению, еще более тесная интеграция Турции и стран Центральной Азии скорее всего будет проходить постепенно: вначале еще большее углубление культурных связей, потом торговых и постепенный переход к стратегическому сотрудничеству.

«Однако странам Запада необходимо убедиться, что они не вступают в конкуренцию с Турцией, потому что между тюркскими государствами и Турцией существует большое взаимное доверие», — подытожил аналитик.