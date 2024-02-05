Турецкая промышленность достигла новой вехи в 2023 году, экспортировав товаров на рекордную сумму в $255,8 млрд. Из них 97,2 млрд относятся к экспортированной продукции в областях высоких и средне-высоких технологий. Такие данные предоставило статистическое агентство TurkStat

Высокотехнологичный сектор демонстрирует значительный рост: экспорт увеличился с $5,9 млрд в 2019 году до $9,1 млрд в 2023. В то время как экспорт среднетехнологичной продукции — куда входит химическая промышленность, машиностроение и приборостроение, производство оружия, производство медицинских приборов — несколько снизился во время пандемии в 2020 году, он быстро восстановился, достигнув $88,9 млрд в 2023 году, демонстрируя устойчивость и способность к адаптации.

Общий же объем экспорта в обеих отраслях, достигший в прошлом году $97,2 млрд, вырос по сравнению с 2019 годом на $29 млрд.

Несмотря на эти оптимистичные цифры, Сейит Ардыч, председатель Палаты промышленности Анкары, предупреждает, что доля высокотехнологичной продукции по-прежнему отстает от мирового среднего показателя. Он также отмечает, что значительная часть высокотехнологичного экспорта Турции связана с оборонной и аэрокосмической промышленностью, которая в последние годы добилась значительных успехов.

Ардыч также подчеркнул ведущую роль Анкары в высокотехнологичном производстве, благодаря ее стратегически удачному расположению в стране: «Анкара сильна в таких отраслях, как машиностроение, медицина, транспорт, электротехника и оборонная промышленность».

Ардыч добавил, что более широкое использование высоких технологий в традиционных для Турции отраслях, диверсификация производств с одной стороны и потребителей на внешних рынках с другой позволят вывести турецкий экспорт на новый уровень.