Социальная сеть Bluesky, созданная сооснователем и бывшим руководителем Twitter Джеком Дорси, стала доступна для новых пользователей. Раньше присоединиться к ней можно было только через приглашения.

Уже в период закрытого бета-тестирования соцсеть пережила всплеск популярности, собрав более 3 млн регистраций и 1,6 млн активных пользователей в месяц. В режиме открытой регистрации платформа надеется привлечь еще больше аудитории.

Платформа, по заявлениям создателей, будет построена на базе децентрализованного протокола AT Protocol, который «фактически не цензурируется и не собирает персональные данные».

Пользовательские ленты Bluesky позволяет создавать и курировать персонализированные потоки контента. Эта позволяет обеспечить разнообразный информационный опыт внутри сети.

Разработчики смогут размещать свои собственные серверы с индивидуальными правилами, создавая множество уникальных возможностей внутри экосистемы Bluesky.

«AT Protocol спроектирован как самая открытая сеть — по принципу «большого мира с маленькими запасными вариантами». В интернете отдельные компьютеры загружают контент в онлайн, а затем весь этот контент ретранслируется на другие компьютеры», — утверждают разработчики.

Bluesky планирует получать доход различными способами, включая дополнительные функции внутри приложения и комиссию от покупок, совершаемых в пользовательских лентах.

Генеральный директор Джей Грабер подчеркивает, что в вопросах децентрализации они готовы идти еще дальше. Планируется передать контроль над протоколом AT Инженерному совету Интернета — открытому международному сообществу проектировщиков, ученых, сетевых операторов и провайдеров.