Публикация письма появилась на странице пресс-секретаря главы государства Аската Алагузова в Facebook.

9 февраля глава МИД Кыргызстана передал послу США в Кыргызской Республике ответное письмо президента Жапарова. В нем глава государства выразил благодарность за оценку результатов сентябрьского саммита С5+1 в Нью-Йорке и подтвердил готовность к сотрудничеству. Тем не менее, отмечено, что письмо Блинкена имеет признаки вмешательства во внутренние дела государства.

Относительно опасений Блинкена по законопроекту об «иностранных агентах», Жапаров пояснил, что он предусматривает контроль за финансированием неправительственных организаций. По словам президента общество и государство должны знать откуда идут деньги и на что они тратятся.

«При этом следует отметить, что концепция инициированного депутатами кыргызского парламента проекта Закона близка к концепции действующего Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign AgentsRegistration Act, FARA) принятого в США в 1938 году. Как нам известно, в Законе FARA статус иностранного агента предусмотрен не только для средств массовой информации, но и для других юридических и физических лиц», — подчеркнул Жапаров.

Также Садыр Жапаров пригласил Энтони Блинкена посетить Кыргызстан и лично убедиться в том, что права и свободы человека в стране надлежащим образом защищены в соответствии с принципами Конституции и законами Кыргызской Республики.

«Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заключил в письме президент Кыргызстана.

Ранее в своем обращении к Жапарову Энтони Блинкен выразил опасения относительно возможных последствий принятия законопроекта об «иностранных представителях», который, по его мнению, может привести к наложению «обременительных гражданских и уголовных наказаний для неправительственных организаций», что, в свою очередь, «поставит под угрозу один из величайших активов» Кыргызстана.

В письме также было отмечено, что некоторые американские партнеры могут решить «превентивно» прекратить свою деятельность в Кыргызстане в случае принятия этого законопроекта парламентом.