ПОЛИТИКА
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Протесты в Афинах: «Руки прочь от наших детей!»
В центре Афин на массовую акцию протеста собралось более 1500 человек, выступающих против законопроекта, направленного на легализацию однополых браков в Греции
Протесты в Афинах: «Руки прочь от наших детей!»
Photo: AP / AP
12 февраля 2024 г.

Организаторами этого протеста выступили религиозные группы, которые резко осудили предложение о легализации однополых союзов, называя его угрозой для традиционной семьи. Многие из протестующих громко скандировали: «Руки прочь от наших детей».

Лидер религиозной партии «Ники» Димитрис Нациос в интервью Associated Press заявил: «К сожалению, эта волна «просвещения» достигла и Греции, и она включает в себя однополые браки». Он назвал Грецию «христианской православной страной», чьи традиции «не допускают» однополые браки.

«Мы признаем и уважаем только один вид брака: традиционную православную церковную церемонию. Наша конституция также не предусматривает иного, поэтому этот законопроект является несостоятельным и противоречит нашей вере в Христа», — добавил Нациос.

Законопроект о легализации однополых союзов будет представлен на голосование в греческом парламенте уже через несколько дней. Если он будет принят, Греция станет первой православной страной, где однополые браки станут законными.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил намерения правительства легализовать однополые союзы и разрешить однополым парам усыновлять детей.

Подобно большинству стран Европейского Союза, Греция уже признает гражданские партнерства, приняв соответствующее решение еще в 2015 году, когда у власти находилась левая партия СИРИЗА.

Под руководством Мицотакиса правительство Греции также отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых «нормализационных операций у интерсекс-детей».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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