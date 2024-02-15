Изменение формата

О планах западных стран передать под контроль контактной группе НАТО функции независимой от альянса структуры «Рамштайн» первой сообщила немецкая газета Handelsblatt. «Альянс до сих пор хотел любой ценой избежать признания того, что он участвует в конфликте с Россией. Но теперь на горизонте замаячили перемены — из-за страха перед Дональдом Трампом», — пишет издание.

Одновременно с этим в военном руководстве Украины произошли серьезные изменения — с поста главнокомандующего ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный, его место занял Александр Сырский, а украинский лидер Владимир Зеленский планирует и другие перестановки среди военачальников.

В формат «Рамштайн» входят свыше 40 государств, как членов Североатлантического альянса, так и не входящих в блок стран. Стороны еще в 2022 году, сразу после начала войны России в Украине, договорились регулярно проводить совещания в формате Консультативной группы по обороне Украины. Ее главными задачами стали оптимизация и ускорение процессов получения Киевом оружия, усовершенствование логистики. Для этого в Штутгарте был создан координационный центр поставок вооружений ВСУ.

Согласно нынешним планам, формально отказываться от формата «Рамштайн», организованного по инициативе США, стороны не собираются. Однако Вашингтон — лидер этой группы — потеряет официальный статус. Его место займет коллективный председатель в лице североатлантического блока.

Эта идея, как сообщает издание со ссылкой на источники, принадлежит генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и советнику американского президента по нацбезопасности Джейку Салливану. Инициативу также активно поддержали страны Восточной Европы, а также Франция и Британия.

На такие меры предосторожности государства хотят пойти из опасений маячащего возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа.

Американские СМИ сообщают, что политик настроен «радикально» против помощи Киеву и «ненавидит всю ситуацию вокруг войны России и Украины». А выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, экс-президент США и вовсе призвал помогать Украине исключительно в долг, поскольку, по словам республиканского политика, помощь ни одной зарубежной стране не должна оказываться безвозмездно.

Он также назвал украинского лидера Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», отметив, что США могут «потерять сотни миллиардов долларов», если Киев в итоге заключит сделку с Москвой по перемирию и Украина «внезапно больше не захочет иметь дело» с Вашингтоном, бросив его «как собаку».

Трамп также рассказал, что будучи президентом, он угрожал странам Североатлантического альянса не только не защищать их перед лицом угрозы, но и «поощрять Россию делать все, что она, черт возьми, хочет» в случае, если члены НАТО не будут выполнять свои финансовые обязательства и платить по 2% ВВП. По его словам, это сработало и страны альянса сразу же повысили свои расходы на оборону.

Обострение с Россией

Впрочем, на пути к реализации нового плана по переформатированию работы «Рамштайна» есть препятствие.

Формат был специально создан не на базе североатлантического блока, поскольку страны-члены альянса всячески подчеркивали, что НАТО, поддерживая Украину, не воюет с Россией. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что блок не ищет конфронтации с Москвой.

Помимо этого с самого начала войны страны-члены НАТО решили, что все поставки вооружения Киеву будут осуществляться в соответствии с двусторонними договоренностями с Украиной и «будут предметом суверенных решений».

В случае если формат «Рамштайн» будет интегрирован в структуру североатлантического блока, прежние усилия по формальному неучастию альянса будут подорваны. Некоторые представители североатлантического блока выступили против этого, опасаясь, что в противном случае Россия получит лишний повод обвинять НАТО в ведении войны с РФ.

В частности, против выступили представители Германии. Недавнее заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об укреплении НАТО ради безопасности Европы и так вызвало резкую критику пользователей соцсети Х.

«Это не ради безопасности Европы. Речь идет о войне! Германию и Европу хотят втянуть в войну с Россией, что приведет к экономическому банкротству». «Немцам пора осознать, что их канцлер и политики принесли в жертву будущее Германии и играют с безопасностью Европы. Опять!», «Последние несколько раз, когда Германия отправилась на войну, не закончились для нее хорошо», — писали в комментариях.

Помощь из США

Пока помощь Украине из США и так приостановлена. Хотя определенные подвижки все же есть. 13 февраля американский Сенат, который в течение четырех месяцев не мог согласовать законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, в итоге поддержал его, из них $60 млрд предназначаются Киеву. За документ проголосовали 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса.

В Киеве эту новость восприняли с радостью, пообещав ВСУ «больше техники, оружия и боеприпасов». Однако пока перспективы документа по-прежнему туманны — законопроект предстоит обсудить в Палате представителей, однако ее спикер Майк Джонсон выступает против и уже заявил, что может и вовсе не выставить документ на голосование.

В случае, если обсуждение законопроекта все же состоится, документ может быть провален из-за того, что леворадикальное крыло Демпартии уже дало понять, что не собирается голосовать за помощь Израилю, который «занимается геноцидом палестинцев».

В свою очередь против могут быть и консервативные республиканцы, которых Дональд Трамп призывает не давать денег Киеву, а если и помогать, то с помощью кредитов. К тому же формальной причиной провала этого документа может стать отсутствие в нем пункта о выделении денег на безопасность границы США и контроль за миграцией.