Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел в Анкаре встречу с делегацией ХАМАС во главе с председателем Совета шуры движения.

На встрече приоритетным вопросом повестки дня стал продолжающийся гуманитарный кризис в Газе. Калын подчеркнул, что Турция вместе с международным сообществом прилагает активные усилия для прекращения разрушений в Газе и ускорения доставки гуманитарной помощи.

Стороны также подробно обсудили шаги, которые необходимо предпринять для достижения постоянного перемирия в Газе и установления единства и согласия между палестинскими группировками.

Глава MİT отметил, что Турция поддерживает народ Палестины.