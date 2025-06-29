ВОЙНА В ГАЗЕ
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Шеф турецкой разведки встретился с делегацией ХАМАС
Обсуждалось перемирие, гуманитарная помощь и межпалестинское единство на фоне новой эскалации в Газе
Шеф турецкой разведки встретился с делегацией ХАМАС
Ибрагим Калын / AFP
29 июня 2025 г.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел в Анкаре встречу с делегацией ХАМАС во главе с председателем Совета шуры движения.

На встрече приоритетным вопросом повестки дня стал продолжающийся гуманитарный кризис в Газе. Калын подчеркнул, что Турция вместе с международным сообществом прилагает активные усилия для прекращения разрушений в Газе и ускорения доставки гуманитарной помощи.

Стороны также подробно обсудили шаги, которые необходимо предпринять для достижения постоянного перемирия в Газе и установления единства и согласия между палестинскими группировками.

Глава MİT отметил, что Турция поддерживает народ Палестины.

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