Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в рамках саммита НАТО в Гааге, в ходе которой обсудил двусторонние отношения и региональные вопросы.

Как сообщили в администрации президента, турецкий лидер подчеркнул решимость развивать связи с Европейским союзом, но ожидает аналогичного подхода со стороны ЕС.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает тесное сотрудничество с Германией и верит в продолжение развития отношений в будущем. Он подчеркнул, что как дружественные и союзные страны, Турция и Германия обладают большим потенциалом в сферах торговли, обороны, инвестиций и энергетики.

По международным вопросам турецкий президент заявил, что Турция продолжает усилия по справедливому завершению украино-российской войны. Эрдоган выразил надежду на то, что прекращение огня между Израилем и Ираном станет постоянным.

Касаясь гуманитарного кризиса, Эрдоган отметил углубление кризиса в Газе и необходимость найти решение этой проблемы. По Сирии он подчеркнул, что для возвращения беженцев на родину необходимо повышение социального и экономического благосостояния страны.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, глава MİT Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и заместитель председателя AK Parti Халит Еребакан.