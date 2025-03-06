Госсекретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине прокси-конфликтом между Вашингтоном и Москвой. В интервью Fox News он подчеркнул, что США, помогая Украине, фактически ведут войну с Россией.

«С самого начала было ясно, что Трамп видит в этом затяжной и тупиковый конфликт. И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами, и ей нужно положить конец», — заявил Рубио.

Отвечая на вопрос о недавней ссоре президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, Рубио признал, что у Вашингтона нет четкого плана выхода из войны.

«Россия добилась определенного прогресса, но не побеждает. Конфликт зашел в тупик. Президент Трамп пытается выяснить, есть ли путь к миру, и для этого мы должны взаимодействовать с обеими сторонами», — отметил госсекретарь.

Термин «прокси-война» активно используется российскими властями и СМИ с 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров, постпред РФ при ООН Василий Небензя и сам президент России Владимир Путин неоднократно заявляли, что Запад воюет с Россией руками Украины.

Ранее бывший президент США Джо Байден и бывший глава Пентагона Ллойд Остин отвергали такую формулировку, настаивая, что США лишь помогают Украине обороняться.