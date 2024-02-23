Российские чиновники получают предложения о британском гражданстве в обмен на передачу секретной информации разведывательным службам Великобритании. Об этом стало известно изданию i от трех источников в британской разведке и бывшего российского информатора.

Ранее глава МИ-6 публично обращался к россиянам, недовольным вторжением, с призывом «объединиться» с Великобританией и «поделиться секретами», чтобы помочь положить конец войне в Украине. Британские разведывательные службы стремятся собрать информацию о российском президенте.

По словам источников издания i, британское гражданство часто является самым действенным методом. Однако оно будет обещано только после того, как будет установлено, что человеку можно доверять, и предоставляется либо когда в его услугах более не нуждаются, либо обстоятельства препятствуют получению информации с его помощью.

Один из источников в британской разведке рассказал i, что потенциальным информаторам предлагают британское гражданство в обмен на ценную информацию. Другой в свою очередь подтвердил, что использование предложения о гражданстве является «ключевым инструментом», чтобы убедить людей передать свои секреты. Третий источник сказал, что «в конечном итоге этот человек захочет или будет вынужден покинуть свою страну и поселиться на Западе».

Они заявили, что поиск информаторов остается «ключевой частью» работы разведки, добавив также, что «разочарование в своем правительстве — не единственный мотив, по которому люди соглашаются работать» с MI6.

Четвертый источник, российский информатор, говоривший на условиях анонимности, сказал, что британское гражданство является «важным стимулом», убеждающим информаторов говорить со спецслужбами.

«Возможность в какой-то момент стать полноправным британцем (…) может обеспечить спокойную жизнь», — сообщил он изданию i. В своем выступлении в июле прошлого года глава МИ-6 Ричард Мур призвал россиян, возмущенных действиями Путина в Украине, перейти на другую сторону, объявив, что «некоторые уже сделали это» с начала войны.

Мур пытался заверить потенциальных диссидентов, что их «секреты всегда будут в безопасности» с британской разведкой и подчеркнул, что «лояльность к нашим агентам сохраняется на всю жизнь».

Российский государственный телеканал, где работала известная российская шпионка, а ныне депутат, Мария Бутина, позже транслировал речь Мура. Ведущие телеканала обвинили тогда главу МИ-6 в использовании «дешевых методов вербовки» и назвали его призыв «бесстыдной провокацией».