В Турции завершается работа над законодательным регулированием рынка криптовалют. В рамках предлагаемого законопроекта криптоактивы будут иметь легальный статус. Предусматривается введение налога на транзакции по прибылям от криптоактивов, которые превышают определенный порог.

Ожидается, что нововведение будет принято парламентом после выборов, что позволит установить контроль за рынком, обеспечить его прозрачность и предотвратить использование криптовалют в целях отмывания денег.

Внимание также уделяется регулированию бирж, проводящих операции с криптовалютами. Планируется ввести требования к капиталу, помимо этого, будут определены принципы, которым должны следовать участники рынка при выпуске, распространении, покупке и продаже криптоактивов. Все это делается для повышения прозрачности и контролируемости рынка.

Дополнительно предусматривается введение шифрования криптоактивов, что позволит улучшить защиту данных и определить правила, придающие криптоактивам юридический статус. В законопроекте будет указано, как именно криптоактивы должны быть зашифрованы и на основе каких алгоритмов они определяются, а также кто является владельцем соответствующих шифров.

Компаниям в криптосекторе будет предоставлен определенный срок для проведения необходимых инфраструктурных работ.