БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Триумф в покорении Луны
Компания Intuitive Machines из США успешно завершила лунную миссию, приземлив своего робота «Одиссей» неподалеку от южного полюса Луны. Этот исторический момент стал первым успешным коммерческим проектом подобного рода
Триумф в покорении Луны
Photo: Reuters / Reuters
24 февраля 2024 г.

«Мы можем подтвердить, что наше оборудование без сомнения находится на поверхности Луны, и мы получаем сигнал», — заявил руководитель полета Тим Крейн.

С момента последнего пилотируемого полета в рамках программы «Аполлон» в 1972 году США не достигали успеха в исследовании Луны.

Теперь НАСА заплатило компании Intuitive Machines за возможность оснастить робот «Одиссей» шестью специальными модулями. По словам представителя НАСА Билла Нельсона, это событие не просто успех, а настоящий триумф.

«США вернулись на Луну. Сегодня впервые в истории человечества коммерческая компания возглавила путешествие туда. И сегодня как никогда очевидна сила и перспективность коммерческого партнерства НАСА», — заявил Нельсон.

Перед посадкой на Луну обнаружилась проблема с дальномерными лазерами робота, отвечающими за расчет высоты и скорости корабля. Однако инженерам удалось подключить резервные экспериментальные лазеры НАСА к навигационным компьютерам.

Через два часа после посадки Intuitive Machines сообщила, что робот успешно приземлился и начал передавать первые данные и изображения.

Главной целью миссии является изучение поведения лунной пыли, которая всегда представляла собой серьезное препятствие для миссий на Луну, царапая и загрязняя оборудование.

Успешно посадить свои космические аппараты на Луну удалось лишь нескольким странам, включая США, бывший СССР, Китай, Индию и Японию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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