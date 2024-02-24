«Мы можем подтвердить, что наше оборудование без сомнения находится на поверхности Луны, и мы получаем сигнал», — заявил руководитель полета Тим Крейн.

С момента последнего пилотируемого полета в рамках программы «Аполлон» в 1972 году США не достигали успеха в исследовании Луны.

Теперь НАСА заплатило компании Intuitive Machines за возможность оснастить робот «Одиссей» шестью специальными модулями. По словам представителя НАСА Билла Нельсона, это событие не просто успех, а настоящий триумф.

«США вернулись на Луну. Сегодня впервые в истории человечества коммерческая компания возглавила путешествие туда. И сегодня как никогда очевидна сила и перспективность коммерческого партнерства НАСА», — заявил Нельсон.

Перед посадкой на Луну обнаружилась проблема с дальномерными лазерами робота, отвечающими за расчет высоты и скорости корабля. Однако инженерам удалось подключить резервные экспериментальные лазеры НАСА к навигационным компьютерам.

Через два часа после посадки Intuitive Machines сообщила, что робот успешно приземлился и начал передавать первые данные и изображения.

Главной целью миссии является изучение поведения лунной пыли, которая всегда представляла собой серьезное препятствие для миссий на Луну, царапая и загрязняя оборудование.

Успешно посадить свои космические аппараты на Луну удалось лишь нескольким странам, включая США, бывший СССР, Китай, Индию и Японию.