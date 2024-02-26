В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 2500 жителей Ходжалы, оказавшихся в кольце блокады, пытались спастись, двигаясь в направлении города Агдам. Однако армянские военные, контролировавшие единственный маршрут отхода, в упор расстреливали безоружных людей: были убиты 613 мирных граждан, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 487 человек, включая 76 детей, получили ранения, 1275 человек были взяты в плен. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще ничего не известно.

Ходжалы — небольшой азербайджанский городок, население которого оказалось в окружении армян после провозглашения Советами Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР. Спустя несколько месяцев после незаконного самопровозглашения независимости армянами Карабаха в конце 1991 года началось ожидаемое наступление на азербайджанские населенные пункты.

Трагедия в Ходжалы стала наиболее жестоким эпизодом во всем Карабахском конфликте. Часть убитых жителей Ходжалы были найдены уже после выхода из ущелья, они наткнулись на блокпост армянских солдат и были убиты ими в упор.

Найдено множество следов глумления и издевательств над гражданским населением. Это была самая настоящая бойня с целью запугать азербайджанцев, чтобы выжившие донесли до других, что их ждет, если они добровольно не покинут свои земли.

Леонид Кравец, украинский пилот и свидетель событий в Ходжалы, ставший очевидцем событий с вертолета, рассказал о жуткой картине: на расстоянии от 700 метров до километра на выходе из ущелья была полоса трупов, а люди в военной форме добивали раненых.

Взятие Ходжалы было совершено с использованием техники и войск СНГ. Спустя две недели после оккупации Ходжалы Москва вывела свои войска из зоны конфликта, опасаясь обвинений в геноциде. Почему это не было сделано ранее — неизвестно.

В решении Европейского суда по правам человека от 22 апреля 2010 года произошедшее в Ходжалы расценено как деяния, приравненные к военным преступлениям или преступлениям против человечности. На сегодняшний день парламенты 18 стран и 24 штатов США приняли резолюции, осуждающие события в Ходжалы и квалифицирующие их как геноцид.

Ходжалы находился под армянской оккупацией до победы Азербайджана в 44-дневной войне в Карабахе в ноябре 2020 года. По официальным данным, в результате оккупации Ходжалы незаконными армянскими бандформированиями, а также уничтожения и разграбления государственного и частного имущества, азербайджанскому государству и его гражданам был нанесен ущерб в размере $170 млн.

Азербайджан требует от международного сообщества привлечь к ответственности всех, кто причастен к Ходжалинской резне.