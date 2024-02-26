Рост спроса со стороны Китая вызывает обеспокоенность по поводу сокращения поголовья ослов на континенте, что ставит под угрозу экономическое благополучие многих сельских домохозяйств. Китай играет роль доминирующего торгового партнера для многих африканских стран. Однако в последнее время его компании все чаще подвергаются критике за истощение природных ресурсов континента, от полезных ископаемых и рыбы до ослиных шкур.

Китайские компании, закупающие и перерабатывающие ослиные шкуры, на протяжении многих лет забивали миллионы ослов в разных уголках Африки. Цель — добыть желатин, который содержится в их шкурах. Этот желатин используется в традиционной медицине, популярных сладостях и косметических средствах в Китае.

В ответ на это Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, ввел в этом месяце общеконтинентальный запрет на экспорт ослиных шкур с целью восстановления популяции этих животных. Об этом пишет газета The New York Times.

«Рост среднего класса в Китае и его стремление к предметам роскоши приводит к истощению ресурсов Африки. Это не может продолжаться вечно», — заявил Эммануэль Сарр из Brooke, подразумевая общее мнение о неэтичной эксплуатации африканских ресурсов для удовлетворения потребностей китайского рынка.

Хотя некоторые китайские компании закупают и перерабатывают ослиные шкуры легально, существует также значительный объем нелегальной деятельности, включая подпольные скотобойни и кражи ослов из сельских общин. Это вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения и правительств, которые опасаются за будущее своих сельскохозяйственных угодий и транспортных средств.

В ответ на эти проблемы Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Танзания и другие африканские страны уже ввели национальные запреты на экспорт ослиных шкур. Однако из-за слабого контроля границ и недостаточно эффективного законодательства процветает нелегальная торговля.

Исследование НПО Brooke демонстрирует удручающие цифры: поголовье ослов в Кении сократилось на 50% за десятилетие с 2009 по 2019 год. Ботсвана потеряла треть своих ослов за последние несколько лет. Эфиопия, Буркина-Фасо и другие страны также столкнулись с резким сокращением популяции ослов.

Ситуацию усугубляет медленный репродуктивный цикл ослов, которые рожают жеребенка только раз в несколько лет. Это делает восстановление их популяции еще более сложной задачей.

Торговля ослиной кожей стала ключевым элементом нелегальной теневой многомиллиардной индустрии в Китае. Ослиный желатин, или эцзяо, традиционно используется на протяжении веков в китайской медицине и пищевой промышленности. С ростом доходов и численности среднего класса в Китае спрос на эти продукты увеличился, что привело к значительному росту спроса на ослиные шкуры.

Несмотря на критику из-за истощения природных ресурсов Африки, Китай по-прежнему играет роль важного торгового партнера для многих стран континента. Товарооборот между Китаем и Африкой в 2023 году составил $254 млрд. Однако решение Африканского союза о запрете на экспорт ослиных шкур стало явным сигналом о необходимости найти баланс между торговлей, сохранением природных ресурсов и устойчивым развитием на континенте.